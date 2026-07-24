Аэропорт Бегишево оштрафовали на 50 тысяч рублей
Прокурорская проверка выявила в медпункте просроченные лекарства
Арбитражный суд Татарстана оштрафовал аэропорт Бегишево на 50 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
— Использование негодных медицинских средств могло повлечь причинение вреда здоровью пассажиров и работников аэропорта. Такие упущения являются нарушением лицензионных требований в сфере оказания медицинской помощи, — сообщает пресс-служба.
По результатам проверки Камский транспортный прокурор внес руководителю аэропорта представление, нарушения устранили, однако суд все равно назначил авиапредприятию административный штраф.
Ранее в аэропорту Казани также выявляли нарушения.
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