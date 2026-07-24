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Аэропорт Бегишево оштрафовали на 50 тысяч рублей

16:35, 24.07.2026

Прокурорская проверка выявила в медпункте просроченные лекарства

Аэропорт Бегишево оштрафовали на 50 тысяч рублей
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Арбитражный суд Татарстана оштрафовал аэропорт Бегишево на 50 тысяч рублей за нарушение лицензионных требований. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

— Использование негодных медицинских средств могло повлечь причинение вреда здоровью пассажиров и работников аэропорта. Такие упущения являются нарушением лицензионных требований в сфере оказания медицинской помощи, — сообщает пресс-служба.

По результатам проверки Камский транспортный прокурор внес руководителю аэропорта представление, нарушения устранили, однако суд все равно назначил авиапредприятию административный штраф.

Ранее в аэропорту Казани также выявляли нарушения.

Вадим Вахрушев

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