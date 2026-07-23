В Казани обновят 85 дорог в жилых массивах

Общая готовность проекта составляет 39%

Фото: Артем Дергунов

В Казани планируется отремонтировать 85 дорог в 30 поселках, включая Северный, Залесный, Мирный и Новую Сосновку. Общая протяженность участков составит около 40 км, сообщает пресс-служба мэрии города.

— Один из наиболее значимых проектов реализуется в Советском районе — ремонт дороги протяженностью 3,4 км. Мы соединяем Мамадышский тракт и проспект Победы, создавая удобный проезд для жителей трех поселков и четырех жилых комплексов, — рассказал мэр города Ильсур Метшин.

Уже завершены работы на 24 объектах, еще на 17 они продолжаются. Общий уровень выполнения составляет 39%. Наиболее высокая готовность — на улице Натана Рахлина (56%), на Ноксинской — 40%, на Зирекле — 37%, в Дорожном переулке — 32%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что работы по ликвидации аварийных мест на дорогах Казани выполнены на 96%.

Вадим Вахрушев