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В 21-й пакет санкций ЕС вошли Мединский, семь банков и четыре аэропорта

09:45, 24.07.2026

Воздушные гавани якобы используют для транспортировки товаров, предназначенных для конфликта на Украине

В 21-й пакет санкций ЕС вошли Мединский, семь банков и четыре аэропорта
Фото: Sasha Pleshco на Unsplash

В 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли помощник президента России Владимир Мединский и глава РЖД Олег Белозеров, следует из официального журнала ЕС.

Также в перечень включили такие банки, как ДОМ.РФ, «Уралсиб», «Зенит», «Санкт-Петербург», «МТС Банк», «Яндекс Банк» и «Озон Банк».

взято с сайта Wikipedia.org

Среди энергетиков в списках — «Интер РАО ЕС», золотодобывающие компании «Высочайший», «Южуралзолото», «Павлик» и «Селигдар», а также Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ и компания «Лукойл Маринбункер».

Кроме того, ЕС ввел санкции против аэропортов Шереметьево, Ульяновск-Восточный, Платов и Минеральные Воды. Они якобы используются для транспортировки товаров, предназначенных для конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС впервые ввел санкции против России «за удары по Киеву».

Никита Егоров

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