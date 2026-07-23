ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
Новый пакет затронул банки, нефтепереработку, металлургию, ВПК, криптоплатформы
Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции введены в отношении 170 организаций и 48 физических лиц, передает ТАСС заявление ЕС.
Основные ограничения нового пакета:
- блокировка активов 94 банков и крупных финансовых учреждений;
- запрет на транзакции еще с 33 российскими кредитными организациями;
- санкции против трех НПЗ в России и одного в Белоруссии;
- заморозка потолка цен на нефть из РФ на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года;
- запрет на транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии;
- санкции против 37 организаций, производящих беспилотники дальнего действия;
- расширение санкций в металлургии и против семи игроков в сфере добычи золота;
- добавление 41 танкера в подсанкционный список (всего 673);
- запрет европейскому бизнесу на транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.
Ранее Евросоюз впервые применил новый санкционный механизм, введя рестрикции «за удары по Киеву».
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