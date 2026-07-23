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ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций

19:28, 23.07.2026

Новый пакет затронул банки, нефтепереработку, металлургию, ВПК, криптоплатформы

ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
Фото: Christian Lue on Unsplash

Евросоюз утвердил 21-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции введены в отношении 170 организаций и 48 физических лиц, передает ТАСС заявление ЕС.

Основные ограничения нового пакета:

  • блокировка активов 94 банков и крупных финансовых учреждений;
  • запрет на транзакции еще с 33 российскими кредитными организациями;
  • санкции против трех НПЗ в России и одного в Белоруссии;
  • заморозка потолка цен на нефть из РФ на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года;
  • запрет на транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии;
  • санкции против 37 организаций, производящих беспилотники дальнего действия;
  • расширение санкций в металлургии и против семи игроков в сфере добычи золота;
  • добавление 41 танкера в подсанкционный список (всего 673);
  • запрет европейскому бизнесу на транзакции с двумя российскими портами и четырьмя аэропортами.

Ранее Евросоюз впервые применил новый санкционный механизм, введя рестрикции «за удары по Киеву».

Вадим Вахрушев

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