Татарстанцев предупредили о возможном росте опасности природных пожаров

Она может увеличиться из-за высоких температур

Фото: Динар Фатыхов

Степень вероятности возникновения природных пожаров в Татарстане может вырасти из-за высоких температур. Об этом сказал начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики Сергей Захаров.

— С учетом того, что проходят осадки, на сегодня степень горимости (величины, определяемой количеством и площадью лесных пожаров, — прим. ред.) — от 1-го до 3-го класса. Но в ближайшее время, с учетом высоких температур, она может достигнуть 3—4-го класса, [или] высокой пожарной опасности, — сообщил он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Захаров добавил, что самые высокие температуры за весь период наблюдения фиксировали в третьей декаде июля 2010 года. Температуры тогда превышали 30—40 градусов.

В этом году средняя температура воздуха в третьей декаде ожидается на 4 градуса выше климатической нормы. В республике она может достигнуть +24,3 градуса, а в столице — +24,9 градуса.