«Не надо никаких сантиментов»: власти призывают усилить контроль за водоемами

В Казани — рост числа утонувших в четыре раза, по Татарстану — увеличение аварий с маломерными судами

Фото: Вильдан Насыров

В целом по Татарстану число утонувших в этом году снизилось, но в Казани количество жертв выросло с одной до четырех. Чаще всего причина гибели на воде — купание в необорудованных местах. При этом почти в половине районов Татарстана нет доступных для населения пляжей, заявили сегодня на профильном заседании в Кабмине. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Казани число утонувших выросло вчетверо

С начала года в Татарстане на воде погиб 31 человек, в том числе трое детей. Спасено было 25 жителей, из которых шестеро — несовершеннолетние. Такие цифры озвучил на совещании в Кабмине главный госинспектор республики по маломерным судам Денис Мокеев.



По сравнению с прошлым годом цифры уменьшились: тогда за аналогичный период погибли 44 человека, были спасены — 30. Однако в отдельных муниципалитетах число жертв выросло, заявил Денис Мокеев. В том числе в Казани: если в прошлом году здесь погиб всего один человек, то в этом году — уже четверо. В частности, резонансной стала трагедия мужчины, утонувшего в Черном озере. О ней на совещании позже напомнил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин: «Утонувший в парке «Черное озеро», я считаю, это вообще как-то... Напротив МВД. Там мэрия, центр города, толпа народу».

Выросло число жертв и в Зеленодольском районе: четыре погибших в этом году — против одного в прошлом.

Отдельно главный госинспектор по маломерным судам остановился на статистике детской смертности. С начала года уже зарегистрирована гибель троих детей, при этом проводимая превентивная работа муниципальных мобильных патрульных групп не видна, подчеркнул он. Мокеев призвал включить в них сотрудников полиции.

Инна Серова / realnoevremya.ru

— В случаях, когда в составе группы нет сотрудников полиции, предлагаю надлежащим образом зафиксировать факт нахождения несовершеннолетних на водоемах без сопровождения взрослых и передавать в предусмотренные законом сроки материалы в подразделения по делам несовершеннолетних, — заявил он.



«Воспитательных бесед недостаточно»

Ежегодно основная причина гибели людей на воде — купание в необорудованных местах. Основное количество погибших приходится на купальный сезон, подчеркнул Мокеев. При этом доступные пляжи есть только в 26 муниципалитетах Татарстана, а в 19 они отсутствуют. Задекларировано в Татарстане 56 пляжей, из них четыре до сих пор не открыты, хотя позади половина купального сезона. Речь идет о двух зонах для купания в Мензелинском районе, одной — в Алькеевском и еще одной — в Камско-Устьинском.

— Озвученная статистика не радует. И по имеющимся пляжам [тоже] есть проблемные вопросы, — отметил Мокеев.



Как заявил Нигматуллин, в этом году на охрану людей на воде в 29 районах выделили порядка 44 млн рублей. «К сожалению, отсутствует должная инициатива на местах по созданию оборудованных пляжных зон, что напрямую связано с травматизмом людей на воде», — сказал он.

Нигматуллин также призвал власти внимательнее контролировать обстановку у водоемов.

— Я боюсь, что воспитательных бесед, особенно со взрослыми гражданами, недостаточно. <...> Не надо никаких сантиментов. Нет никаких проблем пожестче отнестись, — сказал он.

Аварий с маломерными судами стало больше, а патрулей — меньше из-за низких зарплат

Число аварий с маломерными судами в республике выросло на 40%. В этом году зарегистрировали 10 таких происшествий, в прошлом — шесть. Число жертв также выросло: в 2026-м произошло 10 смертельных случаев, в прошлом году было семь.

Основными причинами аварий стали:

управление в нетрезвом состоянии;

управление в темное время суток гидроциклами, использование которых в этот период запрещено;

передача управления лицам, не имеющим прав;

отсутствие наблюдения за окружающей обстановкой;

отсутствие спасательных жилетов, когда их применение обязательно.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом Мокеев отметил: показатели патрулирования и привлечения к административной ответственности водителей по сравнению с прошлым годом упали. Объясняется это нехваткой кадров.

— На сегодняшний день штатная численность подразделений ГИМС Татарстана составляет 96 человек. Вакантной остается 21 должность, в том числе для 10 государственных инспекторов. Основная причина нехватки кадров — это низкая заработная плата, — констатировал он.

Как пояснил Денис Мокеев «Реальному времени», рост аварий связан в первую очередь с увеличением числа маломерных судов в республике. Приток новых зарегистрированных судов за последние два года — порядка 2,5 тысячи.

— Люди сейчас планируют очень активный отдых. Собирают все необходимые документы, следят за техническим оснащением судна. Но технический фактор и человеческий фактор не исключены. В основном все происшествия у нас связаны с нарушением правил плавания: люди не выполняют правила собственной безопасности и безопасности пассажиров, не обеспечивают жилетами, спасательными средствами, — поделился он.