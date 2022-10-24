Гендиректор «Казметростроя» рассказал, почему появилась трещина на дороге по улице Фучика
В «Казметрострое» рассказали, как в столице Татарстана на улице Юлиуса Фучика появилась трещина на дороге. Это связано с падением грунтопригруза.
— 11 октября при проходке левого перегонного тоннеля от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон» из-за резкого падения давления грунтопригруза — причину мы сейчас устанавливаем, она может быть и техническая, и ситуационная по сетям — произошло резкое падение грунтопригруза и произошла просадка поверхности именно на проезжей части улицы Фучика, было нарушено дорожное полотно, — рассказал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.
Сейчас этому месту ничего не угрожает, заверил он. Тоннельный комплекс временно остановлен, так как он идет по территории будущей станции.
Напомним, о трещине на проезжей части дороги по ул. Фучика — Ломжинской стало известно 11 октября. Уже 13 октября участок перекрыли на ночь для ремонта. Специалисты установили, что размыло грунт, в связи с чем решено провести дополнительные противоаварийные работы.
С 17 октября там ограничено движение. Общественный транспорт курсирует по новой двухполосной объездной дороге. Это троллейбусы №5, 9, 12 и автобусы №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68 и 77. Для них отменили остановку «Ул. Ломжинская» в направлении 10-го микрорайона. Транспорт останавливается на остановке «Ул. Чишмяле», а затем следует по маршруту.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым