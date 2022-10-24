Гендиректор «Казметростроя» рассказал, почему появилась трещина на дороге по улице Фучика

Фото: telegram-канал Советского района Казани

В «Казметрострое» рассказали, как в столице Татарстана на улице Юлиуса Фучика появилась трещина на дороге. Это связано с падением грунтопригруза.

— 11 октября при проходке левого перегонного тоннеля от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон» из-за резкого падения давления грунтопригруза — причину мы сейчас устанавливаем, она может быть и техническая, и ситуационная по сетям — произошло резкое падение грунтопригруза и произошла просадка поверхности именно на проезжей части улицы Фучика, было нарушено дорожное полотно, — рассказал генеральный директор «Казметростроя» Марат Рахимов.



Скриншот трансляции

Сейчас этому месту ничего не угрожает, заверил он. Тоннельный комплекс временно остановлен, так как он идет по территории будущей станции.

Скриншот трансляции

Напомним, о трещине на проезжей части дороги по ул. Фучика — Ломжинской стало известно 11 октября. Уже 13 октября участок перекрыли на ночь для ремонта. Специалисты установили, что размыло грунт, в связи с чем решено провести дополнительные противоаварийные работы.



С 17 октября там ограничено движение. Общественный транспорт курсирует по новой двухполосной объездной дороге. Это троллейбусы №5, 9, 12 и автобусы №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68 и 77. Для них отменили остановку «Ул. Ломжинская» в направлении 10-го микрорайона. Транспорт останавливается на остановке «Ул. Чишмяле», а затем следует по маршруту.

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Татьяна Демина