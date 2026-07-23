Госдума приняла закон об ЭКО после смерти супруга

Мужчина сможет при жизни дать нотариально заверенное согласие быть отцом ребенка

Фото: Динар Фатыхов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о правовом регулировании применения вспомогательных репродуктивных технологий после смерти супруга. Документ вносит изменения в Семейный кодекс.

— Мужчина может при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться после его смерти с применением ВРТ, — передает РИА «Новости».

В этом случае отцовство будет подтверждаться записью о браке, нотариальным согласием супруга и документом из медучреждения об использовании его биоматериала. Также выбор имени и фамилии ребенка подтверждается нотариальным согласием мужа.

Ранее Госсовет Татарстана поддержал бесплатное предоставление земельных участков в государственной или муниципальной собственности для обладательниц звания «Мать-героиня».









Вадим Вахрушев