В Татарстане утвердили порядок субсидирования затрат предприятий на закупку оборудования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отбором займется Минпромторг Татарстана

Промышленные предприятия Татарстана смогут получить субсидии на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования. Кабмин республики утвердил порядок предоставления выплат.

Субсидии будут выплачиваться из бюджета Татарстана и средств иного межбюджетного трансферта из федеральной казны в целях софинансирования расходных обязательств республики, которые возникают при реализации программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности РТ», по мероприятию «Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования».

Под новым оборудованием понимается промышленная продукция, которая по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности относится к классам 26 (производство компьютеров, электронных и оптических изделий), 27 (производство электрического оборудования) и 28 (производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки). Исключение составляет подкласс 28.3 — производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Субсидии предоставляются по результатам отбора — получатель определяется исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях достижения которых выдаются деньги. Отбором будет заниматься Министерство промышленности и торговли Татарстана.

Размер субсидии — не более 20% от фактически понесенных затрат без учета НДС и в сумме, не превышающей 10 миллионов рублей, каждому победителю отбора. Она предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Минпромторгом Татарстана и ее получателем в соответствии с типовой формой.

Рабочие места, инвестиции в основной капитал и объем отгруженной продукции

Получатель субсидии должен обеспечить по итогам трех последовательных лет, начиная с года предоставления субсидии, достижения следующих результатов ее предоставления. Цифры приводятся в расчете на один рубль субсидии:

отношение количества созданных рабочих мест к размеру предоставляемой субсидии — не менее 0,00000128;

отношение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД, за исключением видов деятельности, которые не относятся к сфере ведения Минпромторга России, к размеру предоставленной субсидии — не менее 7,35;

отношение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» ОКВЭД, за исключением видов деятельности, которые не относятся к сфере ведения Минпромторга России, к размеру предоставленной субсидии — не менее 220,41.

Для субсидий, предоставленных в 2022 году, дедлайн достижения результатов предоставления субсидии — 31 декабря 2024-го; для выделенных в 2023-м — 31 декабря 2025, а для тех, что выданы в 2024 году, — 31 декабря 2026 года.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Критериев отбора получателей субсидии всего два. Во-первых, промпредприятие должен работать в Татарстане и уплачивать налоги в консолидированный бюджет республики. Во-вторых, оно должно вести деятельность, которая относится к разделу «Обрабатывающие производства» ОКВЭД. Исключение — виды деятельности, которые не относятся к сфере деятельности Минпромторга России.

При подаче заявки на получение субсидии у предприятия должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взнос, пени, штрафов, процентов. При этом у тех, кто подает в 2022 году, она может быть, но максимум 300 тысяч рублей.

Также у участника отбора не может быть просроченной задолженности по возврату в бюджет Татарстана субсидий, бюджетных инвестиций, а также иные долги по денежным обязательствам перед республикой. Предприятие не должно находиться в процессе ликвидации или реорганизации. Исключение — присоединение к юрлицу, которое также является участником отбора. В отношении него не должно быть процедуры банкротства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Не смогут получить субсидию иностранные юрлица, а также предприятия, в уставном капитале которых доля участия зарубежной организации, местом регистрации которых является государство или территория, которая включена Минфином России в перечень предоставляющих льготный режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), превышает 50%.

Нет шансов получить субсидию и у организаций, включенных в перечень субъектов, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму. Также компании лишены возможности предоставления им денег из бюджета Татарстана, если они есть в списке организаций и физлиц, в отношении которых есть сведения о причастности к распространению оружия массового уничтожения.

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Татьяна Демина