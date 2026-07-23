Судебные приставы Татарстана предупредили о новом виде мошенничества

Злоумышленники рассылают сообщения о задолженности и просят оплатить по ссылке

Фото: Реальное время

ГУ ФССП России по Республике Татарстан предупреждает о росте числа мошеннических схем, связанных с фальшивыми уведомлениями о задолженности. Злоумышленники рассылают электронные письма, сообщения в мессенджерах и соцсетях, выдавая себя за сотрудников службы судебных приставов.

— В таких сообщениях гражданам сообщается о наличии задолженности и предлагается незамедлительно ее оплатить, перейдя по прикрепленной ссылке. Как правило, ссылки ведут на поддельные интернет-ресурсы, визуально похожие на официальные сайты государственных органов, — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули: сотрудники ФССП не направляют уведомления о задолженности по электронной почте, в мессенджерах, соцсетях или по SMS с предложением перейти по ссылке. Единственный официальный канал — личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее в Марий Эл осудили двух мошенников, вымогавших у бизнесменов более 100 млн рублей.



Вадим Вахрушев