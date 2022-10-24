Риши Сунак победил в борьбе за пост премьер-министра Великобритании

Фото: Simon Walker/HM Treasury/Flickr

Риши Сунак автоматически стал премьер-министра Великобритании, после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла кандидатуру и он остался единственным кандидатом, сообщает «РИА Новости».

Мордонт сняла кандидатуру и поддержала Сунака. Он объявлен лидером правящей Консервативной партии Великобритании, возглавит ее уже в понедельник, сообщает глава партийного комитета.

Фото: pixabay.com

Риши Сунак сменит Лиз Трасс, которая 20 октября объявила об отставке после провала своей экономической политики. Трасс побила рекорд краткосрочности пребывания на посту премьер-министра страны. Она возглавляла правительство страны всего 45 дней.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко