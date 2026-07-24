В Казани появится новая остановка

Там будет останавливаться автобус №62

Фото: Динар Фатыхов

С 25 июля на ул. Наиля Юсупова в Казани появится новая остановка. Она будет называться «Поликлиника №12», сообщил комитет по транспорту столицы Татарстана.

— Тут будет останавливаться автобус №62, — говорится в сообщении.

комитет по транспорту Казани

Ранее сообщалось, что в Казани появятся антивандальные остановки общественного транспорта. Павильоны также будут оснащены USB-зарядками.

Никита Егоров