Новости общества

21:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани появится новая остановка

09:02, 24.07.2026

Там будет останавливаться автобус №62

В Казани появится новая остановка
Фото: Динар Фатыхов

С 25 июля на ул. Наиля Юсупова в Казани появится новая остановка. Она будет называться «Поликлиника №12», сообщил комитет по транспорту столицы Татарстана.

— Тут будет останавливаться автобус №62, — говорится в сообщении.

комитет по транспорту Казани

Ранее сообщалось, что в Казани появятся антивандальные остановки общественного транспорта. Павильоны также будут оснащены USB-зарядками.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также