Кабмин Татарстана утвердил дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Кабмин Татарстана утвердил дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы России. Документ подписан премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Согласно постановлению, для семей мобилизованных в Татарстане установлены следующие меры дополнительной поддержки:

семьи с новорожденными, постоянно проживающие в регионе, обеспечат подарочными комплектами детских принадлежностей без учета среднедушевого дохода семьи;

членам семьи из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предоставят первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение в соответствии постановлением Кабмина РТ;

членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II группы социальные услуги на дому будут предоставлять бесплатно;

членам семьи предоставят преимущественное право при приеме на соцобслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а также в дома-интернаты для граждан с психическими расстройствами, реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

членам семей из числа детей-инвалидов предоставляется преимущественное право при прием на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ;

предоставление бесплатного одноразового горячего питания членам семей из числа студентов, который очно учатся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях Татарстана;

предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) ученикам 1—11 классов государственных образовательных организаций республики;

семьям с детьми от 7 до 17 лет включительно, которые постоянно проживают в Татарстане, предоставляет первоочередное право при обеспечение путевками в организации отдыха.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Кроме того рассмотрение бизнес-планов членов семей мобилизованных, признанных безработными, на заседаниях экспертных советов по оценке бизнес-планов будет осуществляться в преимущественном порядке.

Работодателям Татарстана власти рекомендуют установить мобилизованным работникам дополнительные социальные гарантии в виде единовременных выплат, а также предусмотреть дополнительные меры соцподдержки членам их семей.

Органам местного самоуправления республики рекомендовано установить дополнительные меры поддержки в виде:

предоставления права на внеочередное зачисление в муниципальное детские сады;

освободить от планы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных детсадах;

предоставить бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) обучающимся 1—11 классов в муниципальных образовательных организациях.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Власти Татарстана также предусмотрели единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации. Средства выделят из резервного фонда правительства региона.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов.



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Татьяна Демина