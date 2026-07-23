Букмекерская отрасль поможет финансировать борьбу с лудоманией

Документ проходит межведомственное согласование

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает софинансирование программ профилактики игровой зависимости и социальной рекламы за счет средств букмекерской отрасли. Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

— К сожалению, долго, но проходит межведомственное согласование с правительством, где мы предложили, чтобы сама индустрия софинансировала расходы на профилактику лудомании и социальную рекламу, — передает его слова ТАСС.

Метелев отметил, что в России не хватает федеральных программ профилактики лудомании и социальной рекламы, которая информировала бы граждан о рисках и возможностях получить помощь. Особое внимание, по его мнению, необходимо уделить просветительской работе среди молодежи — в школах, колледжах и вузах.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что большинство россиян не поддерживают легализацию онлайн-казино.

Вадим Вахрушев