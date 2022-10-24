В Казани в ноябре планируют достроить объездную дорогу на улице Фучика

В Казани на улице Фучика ведется обустройство объездных дорог на месте строительства станций метро. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил генеральный директор АО «Казметрострой» Марат Рахимов.

К 15 ноября завершится строительство объездной дороги в направлении улицы Минской. После этого откроют движение в оба направления.



На сегодняшний день завершилось переустройство объездной дороги в направлении улицы Академика Завойского. Там появились пешеходный переход, разметка, знаки и светофор.



В «Казметрострое» также рассказали, что трещина на улице Юлиуса Фучика появилась в связи с падением грунтопригруза. 13 октября участок перекрыли на ночь для ремонта. Специалисты установили, что размыло грунт, в связи с чем решено провести дополнительные противоаварийные работы.



Скриншот трансляции

С 17 октября там ограничено движение. Общественный транспорт курсирует по новой двухполосной объездной дороге. Это троллейбусы №5, 9, 12 и автобусы №5, 18, 30, 31, 33, 34, 45, 46, 63, 68 и 77. Для них отменили остановку «Ул. Ломжинская» в направлении 10-го микрорайона. Транспорт останавливается на остановке «Ул. Чишмяле», а затем следует по маршруту



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Татьяна Леухина