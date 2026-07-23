Экспорт бензина из России могут запретить на полгода

Ограничения истекают 31 июля

Фото: Динар Фатыхов

В России обсуждают возможность продления запрета на экспорт топлива. Ограничения на вывоз дизеля и бензина истекают 31 июля, сообщили источники «Интерфакса».

— Проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение будет приниматься у вице-премьера РФ Александра Новака, — сообщает «Интерфакс».

По данным источников, подготовлен проект постановления, согласно которому запрет на экспорт дизельного топлива для производителей могут продлить на один месяц, а для бензина — сразу на полгода.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Один из собеседников агентства утверждает, что такое решение «фактически принято». Кроме того, ожидается, что запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей будет продлен также на полгода.

Ранее Госдума единогласно приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка.

Вадим Вахрушев