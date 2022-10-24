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Суд оставил экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова в СИЗО до 21 декабря

20:22, 24.10.2022
Суд оставил экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова в СИЗО до 21 декабря
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Информация о результатах рассмотрения ходатайства СКР появилась на официальном сайте суда.

Сегодня срок ареста Ильшата Гафурова продлен до 21 декабря. В материалах указано — он остается обвиняемым по двум эпизодам убийства.

Ильшата Гафурова задержали в Казани 21 декабря 2021 года, о чем стало известно на следующий день. В июле 2022-го меру пресечения ему продлили до 25 октября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский федеральный университет расторг с Ильшатом Гафуровым трудовой договор. 26 августа официально представили нового ректора вуза — экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленара Сафина.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование Татарстан Гафуров Ильшат Рафкатович

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