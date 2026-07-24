США включили КНИТУ им. А.Н. Туполева в список вузов, угрожающих нацбезопасности Штатов

Минобороны США не сможет финансировать исследования, проводимые совместно с учреждениями из списка

Фото: Максим Платонов

Минобороны США включило КНИТУ им. А.Н. Туполева и еще 32 российские научные, образовательные и исследовательские организации в список иностранных учреждений, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу нацбезопасности Штатов. Информация об этом размещена на официальном сайте министерства.

В целом в перечень попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. Это значит, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, проводимые совместно с учреждениями из данного списка.

Помимо казанского вуза, в перечень попали МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет.

Кроме того, в список вошли Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, МИРЭА, а также несколько институтов Российской академии наук и другие научно-производственные организации.

Никита Егоров