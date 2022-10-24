От приговора — в войска: в Казани мобилизован сознавшийся во взятках офицер ФСИН

В прениях прокурор напугала экс-сотрудника колонии №19 сроком в 7,5 года «строгача»

Фото: соцсети (Галимзянов — в центре)

Казанский суд обратился к военкому Татарстана с просьбой вернуть мобилизованного бойца Ильназа Галимзянова на скамью подсудимых. Как выяснило «Реальное время», экс-начальник участка центра трудовой адаптации колонии №19 в скором времени должен был пополнить ряды осужденных за коррупцию — он признался в проносе шести телефонов за взятки. Вот только после прений и последнего слова лейтенант предпочел посадке службу и накануне в составе первого эшелона мобилизованных татарстанцев отправился в зону СВО из лагеря в «Казань Экспо».

Двум лейтенантам-тезкам предъявляют превышения и взятки



Два офицера УФСИН по РТ предстали перед Приволжским райсудом Казани еще в июне текущего года. До недавнего времени оба служили начальниками учебно-производственных участков центра трудовой адаптации колонии №19 УФСИН по РТ. После возбуждения коррупционного дела лейтенант Ильназ Галимзянов признал вину и уволился. Старший лейтенант Ильназ Зульмиев пока остается при должности и погонах — причастность к преступлениям он отрицает.

По версии СК, на счету Галимзянова и Зульмиева — по три проноса мобильников на «зону» за взятки от осужденного Набиуллина в 18—22 тысячи рублей в октябре 2021 года — всего на 60 тысяч рублей. По тем же фактам двум офицерам предъявлены обвинения в превышении полномочий.

Как полагает сторона обвинения, старлей выстроил психологический контакт с осужденным, которому предлагалось оплатить услугу доставки запрещенных устройств и заработать на их продаже зэкам. А Галимзянов исполнял роль курьера, который забирал заказанные с «зоны» мобильные в салоне связи и доставлял их к проходной ИК-19. Там лейтенанты прятали трубки в карманах своей формы, пересаживались в служебную «Газель» и через транспортные ворота заезжали в колонию без досмотра.

Старший лейтенант Ильназ Зульмиев пока остается при должности и погонах — причастность к преступлениям он отрицает. Фото: Ирина Плотникова

После получения мобильных осужденный Набиуллин просил знакомого перевести оговоренную сумму взятки: в первом случае, 20 октября 2021 года, — 20 тысяч рублей на карту сестры Галимзянова, не подозревавшей о преступлении. Сестра в тот же день отправила все 20 тысяч на карточку брата, а тот перечислил Зульмиеву сначала 3,5 тысячи, а затем еще 10 тысяч рублей.

В процесс Фемиды вмешалась мобилизация

В августе это уголовное дело дошло до прений. Гособвинитель Чулпан Шаехова предложила для двоих подсудимых 16 лет несвободы: признавшему вину в трех взятках и трех превышениях Ильназу Галимзянову — 7,5 года колонии строгого режима, а не признавшему Ильназу Зульмиеву — 8,5 года колонии общего режима.

Также помощник прокурора Приволжского района просила наказать обоих уголовными штрафами по 1,2 млн рублей и лишением права в течение 10 лет занимать должности в системе Федеральной службы исполнения наказаний. А еще — взять их под стражу в зале суда, ведь, несмотря на тяжесть обвинений, обвиняемый экс-сотрудник ФСИН Галимзянов в ходе следствия находился под подпиской. Его предполагаемый подельник помещался под домашний арест, но был освобожден под подписку в ходе судебного процесса.

Адвокаты Зульфия Акманова и Руслан Нагиев. Фото: Ирина Плотникова

На следующем заседании, 23 сентября, с последним словом выступил Галимзянов. Еще раз подтвердил, что вину признает, а еще сообщил: получил повестку о мобилизации, и попросил дать ему возможность отслужить. 5 октября с последним словом должен был выступить Зульмиев, однако выслушать его и удалиться в совещательную комнату председательствующий судья Ильнур Гарифуллин не смог ни 5-го, ни 20 октября. Ввиду неявки подсудимого.

Адвокат Зульфия Акманова известила суд, что ее подзащитный мобилизован. Представила повестку на имя Галимзянова от 27 сентября со словами «явиться в течение девяти часов после получения». И заявила ходатайство о выделении материалов по нему в отдельное производство и его приостановке.

Приволжский суд Казани с ходатайством защиты не согласился. Мотивировал это тем, что фигурант уголовного дела не подлежал мобилизации. Чтобы вернуть его на скамью подсудимых, были направлены запросы ответственным за мобилизацию. В пятницу, 20 октября, в суде озвучили ответ из военкомата Приволжского района Казани: Галимзянов действительно попал в списки граждан, подлежащих мобилизации, и в данный момент находится в тренировочном лагере на территории центра «Казань Экспо».

Приволжский суд Казани с ходатайством защиты не согласился. Фото: realnoevremya.ru

«Также было направлено обращение в адрес военкома Республики Татарстан, они связывались с Министерством обороны, обещали, что ответ поступит до сегодняшнего дня. Но ответа пока нет», — уведомил судья Гарифуллин собравшихся в зале прокурора, адвокатов и одного подсудимого. А затем поставил вопрос: можно ли продолжить процесс в этой ситуации?

Гособвинитель Чулпан Шаехова выступила против: «Рассмотрение дела необходимо отложить». Такую же позицию занял обвиняемый Ильназ Зульмиев и его адвокат Руслан Нагиев. В итоге суд решил — подождать ответа военных до 24 октября.

Отметим, у Галимзянова — трехлетний сын и беременная жена. На пункте мобилизации его «разжаловали» в сержанты и назначили заместителем командира взвода связи. Фотографию с оружием и товарищами парень разместил в соцсетях.

Адвокат Акманова: «Если такую отсрочку ввести, можно спровоцировать преступления»

Как выяснило «Реальное время», попытку отправиться в зону СВО предпринимал и второй подсудимый — Ильназ Зульмиев. Еще до объявления мобилизации он сам обращался в военкомат, желая поступить на контрактную службу. Но получил отказ со ссылкой на уголовное преследование. «А в случае Галимзянова, похоже, на это закрыли глаза? Либо он сам скрыл от сотрудников военкомата свой статус подсудимого», — рассуждает адвокат Зульмиева Руслан Нагиев. При этом повестка Галимзянова о мобилизации датирована 27 сентября, хотя фигурант извещал о ней суд за четыре дня до этой даты.

Адвокат Галимзянова Зульфия Акманова утверждает — ни в федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации граждан РФ» с правками от 13.10.2022 года, ни в Указе президента РФ «Об объявлении частичной мобилизации» не содержится ссылок на запреты либо отсрочки для подследственных и подсудимых. «Если такую отсрочку ввести, можно спровоцировать преступления», — рассуждает защитник.

Галимзянов попал в списки граждан, подлежащих мобилизации, и сейчас находится в тренировочном лагере в «Казань Экспо». Фото: tatarstan.ru

В ходе прений Акманова отмечала — ее клиент оказался втянут в коррупционную схему против воли. По версии защиты, Галимзянову сначала навязали без проведения инвентаризации участок производства, на котором ранее был пожар, затем предъявили пропажу имущества одного из контрагентов колонии на 2 млн рублей (один из допрошенных в суде утверждал — речь может идти и о 20 млн), после чего более старший товарищ, пользующийся доверием начальника колонии, пообещал уладить эту проблему в случае проноса телефонов.

Подсудимый Ильназ Зульмиев из данной версии подтверждает лишь факт пожара на производстве. Но уверяет — все его последствия сразу же были зафиксированы в акте, а потому предъявить новому начальнику участка отсутствующее имущество никто не мог. Адвокат этого подсудимого Руслан Нагиев на суде настаивал — никаких доказательств причастности его клиента, кроме слов Галимзянова и осужденного Набиуллина, нет. Просил истребовать в СК протоколы первичных допросов Галимзянова, который изначально давал показания лишь против самого себя и обвинялся по более мягкой части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

«А в конце следствия он дает другие показания, что все передавал Зульмиеву, что Зульмиев его склонил. Очень удобная позиция, чтобы уйти от ответственности и получить срок только за посредничество взяточничеству», — заявил Нагиев в прениях. Впрочем, Галимзянова после новых показаний признали не посредником, а обвиняемым в получении взятки в составе группы по предварительному сговору (часть 5 статьи 290 УК РФ). И если ранее сознавшемуся грозило от 3 до 8 лет колонии, то новый, более тяжкий состав предусматривает ответственность от 7 до 12 лет лишения свободы.

Накануне сознавшийся во взятках лейтенант Галимзянов отправился в составе первого эшелона мобилизованных татарстанцев в зону боевых действий. Эту информацию «Реальному времени» сообщила его адвокат.