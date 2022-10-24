ОСК «Ресурс» намерена добиться банкротства двух компаний Равиля Зиганшина

Как стало известно «Реальному времени», проходящая еще с прошлого года процедуру банкротства фирма ОСК «Ресурс» собирается потянуть за собой как минимум две компании, связанные с Равилем Зиганшиным: ПСО «Казань» и горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс (ГСОК) «Казань» на территории курорта «Свияжские холмы». Сам «Ресурс» уже успел приобщиться к иску о банкротстве другой компании Зиганшина — «Татдорстроя».

ПСО «Казань»: миллиардные иски и 2 тысячи рублей прибыли

Утопающее в долгах ПСО «Казань» старается расплатиться с кредиторами. Например, в начале июля «Реальному времени» стало известно, что для покрытия задолженности компании часть своей техники пришлось продать фирме жены Равиля Зиганшина. Транспортные средства, которые упоминались в материалах арбитража, были заложены по кредитам ПСО «Казань».

Претензии к компании Зиганшина приходят отовсюду. Один из крупных исков от ОЭЗ «Иннополис», которая суммарно требует с ПСО «Казань» 2,5 млрд рублей. Из них 2 млрд взыскиваются за недостроенный технопарк, а оставшиеся 500 млн — за некачественные водопроводные и канализационные сети.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не все контрагенты ПСО «Казань» предъявили «денежные» иски, некоторые требуют устранить недоработки на объектах. Так, например, «Самара Арена» через Арбитражный суд Москвы обязала компанию Равиля Зиганшина устранить дефекты на стадионе «Солидарность Арена». При этом самарская компания еще и осталась должна казанскому застройщику 100 тысяч рублей за проведенную экспертизу.

С претензиями к ПСО «Казань» этим летом обращался и «Роскосмос». ФКУ «Дирекция космодрома Восточный», входящее в корпорацию, предъявило семь исков на общую сумму в 1,6 млрд рублей. Они связаны с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам строительного подряда. Одно из заявлений, на сумму 307,4 млн рублей, пока оставили без движения. В другом иске, на 357 млн, Московский арбитраж в начале октября отказал дирекции космодрома.



ПСО «Казань» по итогам прошлого года отчиталось о выручке в 1,4 млрд рублей, чистая прибыль при этом составила всего 2 тысячи рублей.

Выручка ПСО «Казань» с 2012 по 2021 год в миллионах рублей. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных портала «СПАРК-Интерфакс»

Свои требования почти на 200 млн рублей к ПСО «Казань» предъявлял и татарстанский арбитраж — за строительные недочеты в своем новом здании и срыв графика стройки. Компания Равиля Зиганшина возвела храм Фемиды на улице Ново-Песочной весной 2016 года. Арбитражный суд республики тогда впервые получил собственную штаб-квартиру, перестав ютиться в приспособленных помещениях по трем разным адресам. Однако генподрядчик припозднился с окончанием работ на 3,5 месяца. Кроме того, смонтировал инженерное оборудование другого производителя, а главное — оно оставалось неработоспособным.



Второй иск против АО «ГСОК «Казань»

Другая компания, против которой ОСК «Ресурс» собирается подать иск о банкротстве, — АО «ГСОК «Казань». Это горнолыжный курорт «Свияжские холмы», где ежегодно проходит казанский этап «Гонки героев». Комплекс занял шестое место в топ-10 курортов России.

Руководитель компании с 2020 года — Илдар Махмутов, а Равиль Зиганшин — один из членов совета директоров ГСОК.

Выручка АО «ГСОК «Казань» в 2021 году составила 227,6 млн рублей, а чистая прибыль — 78 тысяч. С момента своего основания в 2006 году первый финансовый показатель компании находится на втором месте по размеру, большая выручка у комплекса была только в 2018 году, почти 300 млн. Чистая прибыль в 2020 году составила 74 тысячи, годом ранее — 66 тысяч рублей.

Выручка ГСОК «Казань» с 2021 по 2021 год в миллионах рублей. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных портала «СПАРК-Интерфакс»

За последнее время в отношении горнолыжного комплекса завершено рассмотрение 19 исков на сумму в 31,9 млн рублей. Из них полностью удовлетворены лишь два — на 489 тысяч. По трем искам на 24 млн удалось достичь мирового соглашения. Сейчас в первой инстанции рассматривается заявление зеленодольского предпринимателя Сергея Корнилова на 18 тысяч рублей.

Еще одним активом Равиля Зиганшина на курорте «Свияжские холмы» является одноименный гольф-клуб, собственником которого выступает ЗАО «Гольф Казань». В августе этого года «Реальное время» выяснило, что Арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменения иск московского ООО «УСТ-офисная недвижимость» к этой компании. Столичная фирма требовала взыскать с гольф-клуба 315,2 млн рублей задолженности и обратить взыскание на заложенное имущество.

Арбитраж постановил взыскать с ЗАО «Гольф Казан» в пользу ООО «УСТ-офисная недвижимость» 198,9 млн рублей долга и 116,3 млн процентов, а также 260 тысяч судебных расходов. Кроме того, он предписал обратить взыскание на заложенное имущество — землю гольф-клуба, установив его начальную продажную стоимость в 495,7 млн рублей. В решении суда говорится, что земля будет выставлена на открытые торги.

Долгие попытки признать ОСК «Ресурс» банкротом

Владельцем «Объединенной строительной компании «Ресурс» был Ильгиз Гилязетдинов. Иски о банкротстве этой девелоперской компании начали поступать в арбитраж еще в 2017 году. Тогда признать несостоятельность «Ресурса» хотело казанское ООО «Управление комплексной безопасности», но еще до начала разбирательства долги перед ней были погашены.

Следующая попытка обанкротить «Ресурс» состоялась через два года и была инициирована уже Федеральной налоговой службой. Как следует из материалов дела, основанием для подачи иска была дебиторская задолженность в 987 тысяч рублей, оплата по которой была просрочена более чем на три месяца. Однако ФНС не смогла предоставить доказательств того, что компания не имеет достаточного количества ресурсов, чтобы расплатиться с долгами, поэтому в иске налоговому органу было отказано.

ФНС в том же году подала новый иск. Основанием послужила уже просрочка по оплате налогов на 91,5 млн рублей. Оба заявления были поданы с просьбой о проведении банкротства по упрощенной процедуре, одним из оснований для которой является фактическое прекращение деятельности должника. Однако и здесь налоговый орган не смог предоставить доказательств отсутствия у «Ресурса» средств для оплаты долгов, поэтому иск также был отклонен.

Следующая попытка ФНС признать застройщика банкротом состоялась уже в 2020 году. Тогда выросла и сумма долговых обязательств компании — до 93,7 млн рублей. План налогового органа был все тот же: у компании нет имущества, чтобы расплатиться с долгами, а сама фирма не ведет деятельность и ее руководитель отсутствует. Однако и здесь, как следует из материалов дела, налоговики не смогли представить необходимых доказательств, поэтому в иске в очередной раз было отказано.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следующая безуспешная попытка ФНС признать ОСК «Ресурс» банкротом состоялась в декабре 2020 года. За несколько месяцев до этого по решению Арбитражного суда Татарстана в компании был установлен временный управляющий. Тогда ФНС заявляла, что у должника отсутствует какое-либо имущество, и столкнулась с другой юридической подоплекой: для проведения процедуры банкротства у должника должен быть хотя бы минимум имущества для покрытия судебных расходов. Доказательств наличия таких активов налоговый орган не представил. В связи с этим производство по делу также было прекращено.

Более успешную попытку обанкротить ОСК «Ресурс» предприняло казанское ООО «Таткомплект» в октябре прошлого года. Тогда временный управляющий, назначенный в компанию, не нашел там признаков преднамеренного и фиктивного банкротства, а также рекомендовал обратиться в арбитраж о признании «Ресурса» несостоятельным. На основании всех имеющихся сведений Арбитражный суд Татарстана решил начать в отношении компании процедуру банкротства с 1 марта 2022 года.

В рамках начавшейся процедуры конкурсным управляющим было подано заявление о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств в адрес ГСОК «Казань». Заявление было удовлетворено в Арбитражном суде Татарстана, горнолыжный комплекс подал апелляцию. Сумма этих сделок составляла чуть более 73 млн рублей. Дело рассмотрят 3 ноября.

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Артем Гафаров