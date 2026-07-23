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Склад Wildberries в Котовске возобновил работу

16:40, 23.07.2026

Сотрудники вернулись на рабочие места

Склад Wildberries в Котовске возобновил работу
Фото: скриншот telegram-канала Татьяны Ким

Логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области возобновил работу после атаки беспилотников. Ранее в результате удара погибли семь человек, еще 25 пострадали.

— К воротам логистического комплекса с утра подъезжают легковые автомобили, в том числе такси, из которых выходят сотрудники и следуют на свои рабочие места, — сообщает корреспондент ТАСС.

Как отмечают сами работники, предприятие пока функционирует не в полную силу. Однако логистические процессы уже запущены: идет сортировка и подготовка товаров к отправке.

Ранее сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших в результате ночной атаки на склад компании в Краснодаре.

Вадим Вахрушев

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