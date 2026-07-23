Президент РФ обсудил с Совбезом серийный выпуск вооружений

Встреча прошла в формате оперативного совещания

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Основной темой встречи стало обеспечение оборонной промышленности материалами и сырьем для серийного производства перспективных образцов вооружений и модернизации уже существующих.

— Как всегда бывает, в такой большой работе всегда много вопросов, которые касаются практически каждого ведомства, которые представлены здесь, — передают слова Путина «Ведомости».

Президент подчеркнул, что Россия входит в число немногих стран мира, способных самостоятельно создавать необходимые материалы и сырье для нужд оборонки. Это, по его словам, позволяет обеспечивать серийный выпуск новейших вооружений.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству совместно с депутатами Госдумы нового созыва принять в осеннюю сессию изменения по бюджетным кредитам регионов.

Вадим Вахрушев