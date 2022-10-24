Минобороны России привело силы и средства в готовность на случай взрыва «грязной бомбы»

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной. Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

— Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения, — приводит «РИА Новости» его слова.

По планам Киева, подрыв «грязной бомбы» можно замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса.

— Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, — заявил Кириллов.

В военном ведомстве подчеркнули, что подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности на площади до нескольких тысяч квадратных метров.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». По его словам, данные о подготовке применения «грязной бомбы» были перепроверены, это не пустое обвинение.



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Татьяна Леухина