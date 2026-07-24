В Казани изменят движение некоторых автобусов в связи с триатлоном

Корректировки будут действовать с 5:30 до 16:15 26 июля

Фото: Артем Дергунов

В столице Татарстана изменят схему движения автобусов 26 июля в связи с проведением соревнований «Казанский триатлон». Корректировки будут действовать с 5:30 до 16:15 мск, сообщила пресс-служба мэрии города.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так, маршрут №28 будет временно приостановлен, а автобусы №43 и №54 при движении в сторону моста «Миллениум» пропустят остановки «Чистопольская» и «Сибгата Хакима».

Автобусы №22, 28а и 89 будут курсировать в объезд через Кремлевскую дамбу, ул. Лево-Булачную, Пушкина и Горького. В обратном направлении транспорт проследует по улицам Карла Маркса, Пушкина, Право-Булачной и по Кремлевской дамбе.

Ранее сообщалось, что в Казани появится новая остановка.

Никита Егоров