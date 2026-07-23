В Галерее современного искусства — выставка от «Казанской арт-резиденции»

Все работы азербайджанский художник Али Исрафилов создал за два месяца. Теперь на его место приехал новый резидент

Одна из 18 работ. Фото: Динар Фатыхов

В Галерее современного искусства открылась выставка «Течения и слои» — результат арт-резиденции азербайджанского художника Али Исрафилова, который в мае — июне этого года создал, находясь в Татарстане, 18 новых работ. Скоро «Казанская арт-резиденция» примет уже нового художника. Для столицы республики подобный опыт внове. Подробнее — в материале «Реального времени».

Страна на изломе культур

Как пояснила один из кураторов выставки, искусствовед Ольга Улемнова, с Эмилем Тимергалиевым и Эльмирой Низамиевой она познакомилась случайно здесь же, в галерее. Они рассказали о своем проекте «Казанская арт-резиденция», который организован галереей «Авансе / Avancée» и Фондом Эмиля Тимергалиева.

— Мне этот художник [Али Исрафилов] очень понравился своей особой энергетикой, интересной динамикой, особым пониманием формы и цвета, которого у наших художников я не видела, — объяснила Улемнова. — Это художник из Азербайджана, страны удивительной, страны на изломе культур, горной страны, в которой архитектоника нашей земли проявляется особенно наглядно.

Улемнова подчеркнула, что творчество бакинского художника отражает переломный этап истории, что выражается в намеренно деформированных формах, острых ритмах, нервной фактуре картин.

— В то же время у него есть очень гармоничное ощущение восприятия жизни, — добавила искусствовед. — Неслучайны его краски — пастельных тонов, хотя это и мощная живопись. Они все сгармонированы друг с другом, они не бьют каким-то ярким цветом, но рождают в нас ощущение этого будущего мира и гармонии, которые обязательно к нам придут.

Эльмира Низамиева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Методом арт-скаутинга

— Галерея — это плод давней и такой большой любви к искусству — нашей с супругом: мы живем искусством уже очень много лет. У нас много друзей-художников, много друзей в мире искусства, и этот проект, он является таким естественным продолжением, который собрал в себе много разных сторон нашего опыта и нашего такого мировоззрения, — отметила Эльмира Низамиева.

Приезд Али Исрафилова для пары — первый опыт арт-резиденции, причем на данный момент организаторы сами ищут художников:

— Мы общаемся, знакомимся и через диалог, через посещение мастерской художника находим общий контакт, — объясняет Низамиева, называя себя с супругом «арт-скаутами».

Али Исрафилов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Таким образом, первым участником арт-резиденции стал азербайджанский художник Али Исрафилов, выступающий также под псевдонимом M.O.U.K. В этом году он получил степень бакалавра в Азербайджанской государственной академии художеств (ADRA). При этом у него уже есть опыт участия в исследованиях в Центральной Европе, Турции, Кыргызстане, ОАЭ, Прибалтике, Грузии. А персональные выставки он провел дома, в Баку, и в Вильнюсе.

В Татарстане он жил не только в Казани, но и съездил в Камское Устье, Лаишево, в музей Тукая в Кырлай. Особенно порадовала художника первая в жизни поездка на пароме. Название выставки объясняется так: «слои» — тектоника времени, исторические пласты, культурные коды и археология коллективной памяти, укорененная в пространстве, а «течения» — живая энергия момента, динамика человеческих эмоций и вибрирующие потоки современности, созвучные движению великих рек.

Слева — «Тяжесть сна». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дневник художника

Поскольку работы создавались в короткое время, само описание выставки превращается в дневник художника: в начале, например, есть работы, вдохновленные камскими берегами, фиксирующие первое погружение в особенности местного ландшафта, отличного от азербайджанского.

— Работы Али — они именно про диалог людей, про то, что не скажешь прямым текстом, что хочется сказать, но ты сдерживаешь себя, — отмечает Низамиева, проводя небольшую кураторскую экскурсию. — И каждый может опираться на свой жизненный путь и увидеть сценарий: что предшествовало данному сюжету и что последует после.

Особенно в этом плане выделяется работа «Тяжесть сна». Художник сделал ее полностью в графике, углем. А потом частично покрыл маслом и сказал: «Она завершена», чем вызвал легкое недоумение у казанцев. Так и осталось в целом — с акцентом на фигуру собаки, выполненную в графике.

Ну а после можно увидеть, как азербайджанский автор осваивается в Казани, у него появляются любимые места, в картинах проявляется архитектура города, в том числе национальная, а насыщенные цвета сменяются более спокойными, пастельными. Как будто автор немного, но почувствовал себя дома.

Улемнова указала, что для художников прошлых поколений арт-резиденции заменяли дома творчества, работавшие в единой государственной системе с полным обеспечением. В Казани в последние годы такую продолжительную арт-резиденцию вспомнить сложно.

А у нового проекта уже есть продолжение — на открытие выставки прибыл новый резидент, еще один азербайджанский живописец — Турал Мойуфов. В июне этого года у него состоялась первая персональная выставка под названием HÜDUD («Граница»).

1 / 36 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов