В Галерее современного искусства — выставка от «Казанской арт-резиденции»
Все работы азербайджанский художник Али Исрафилов создал за два месяца. Теперь на его место приехал новый резидент
В Галерее современного искусства открылась выставка «Течения и слои» — результат арт-резиденции азербайджанского художника Али Исрафилова, который в мае — июне этого года создал, находясь в Татарстане, 18 новых работ. Скоро «Казанская арт-резиденция» примет уже нового художника. Для столицы республики подобный опыт внове. Подробнее — в материале «Реального времени».
Страна на изломе культур
Как пояснила один из кураторов выставки, искусствовед Ольга Улемнова, с Эмилем Тимергалиевым и Эльмирой Низамиевой она познакомилась случайно здесь же, в галерее. Они рассказали о своем проекте «Казанская арт-резиденция», который организован галереей «Авансе / Avancée» и Фондом Эмиля Тимергалиева.
— Мне этот художник [Али Исрафилов] очень понравился своей особой энергетикой, интересной динамикой, особым пониманием формы и цвета, которого у наших художников я не видела, — объяснила Улемнова. — Это художник из Азербайджана, страны удивительной, страны на изломе культур, горной страны, в которой архитектоника нашей земли проявляется особенно наглядно.
Улемнова подчеркнула, что творчество бакинского художника отражает переломный этап истории, что выражается в намеренно деформированных формах, острых ритмах, нервной фактуре картин.
— В то же время у него есть очень гармоничное ощущение восприятия жизни, — добавила искусствовед. — Неслучайны его краски — пастельных тонов, хотя это и мощная живопись. Они все сгармонированы друг с другом, они не бьют каким-то ярким цветом, но рождают в нас ощущение этого будущего мира и гармонии, которые обязательно к нам придут.
Методом арт-скаутинга
— Галерея — это плод давней и такой большой любви к искусству — нашей с супругом: мы живем искусством уже очень много лет. У нас много друзей-художников, много друзей в мире искусства, и этот проект, он является таким естественным продолжением, который собрал в себе много разных сторон нашего опыта и нашего такого мировоззрения, — отметила Эльмира Низамиева.
Приезд Али Исрафилова для пары — первый опыт арт-резиденции, причем на данный момент организаторы сами ищут художников:
— Мы общаемся, знакомимся и через диалог, через посещение мастерской художника находим общий контакт, — объясняет Низамиева, называя себя с супругом «арт-скаутами».
Таким образом, первым участником арт-резиденции стал азербайджанский художник Али Исрафилов, выступающий также под псевдонимом M.O.U.K. В этом году он получил степень бакалавра в Азербайджанской государственной академии художеств (ADRA). При этом у него уже есть опыт участия в исследованиях в Центральной Европе, Турции, Кыргызстане, ОАЭ, Прибалтике, Грузии. А персональные выставки он провел дома, в Баку, и в Вильнюсе.
В Татарстане он жил не только в Казани, но и съездил в Камское Устье, Лаишево, в музей Тукая в Кырлай. Особенно порадовала художника первая в жизни поездка на пароме. Название выставки объясняется так: «слои» — тектоника времени, исторические пласты, культурные коды и археология коллективной памяти, укорененная в пространстве, а «течения» — живая энергия момента, динамика человеческих эмоций и вибрирующие потоки современности, созвучные движению великих рек.
Дневник художника
Поскольку работы создавались в короткое время, само описание выставки превращается в дневник художника: в начале, например, есть работы, вдохновленные камскими берегами, фиксирующие первое погружение в особенности местного ландшафта, отличного от азербайджанского.
— Работы Али — они именно про диалог людей, про то, что не скажешь прямым текстом, что хочется сказать, но ты сдерживаешь себя, — отмечает Низамиева, проводя небольшую кураторскую экскурсию. — И каждый может опираться на свой жизненный путь и увидеть сценарий: что предшествовало данному сюжету и что последует после.
Особенно в этом плане выделяется работа «Тяжесть сна». Художник сделал ее полностью в графике, углем. А потом частично покрыл маслом и сказал: «Она завершена», чем вызвал легкое недоумение у казанцев. Так и осталось в целом — с акцентом на фигуру собаки, выполненную в графике.
Ну а после можно увидеть, как азербайджанский автор осваивается в Казани, у него появляются любимые места, в картинах проявляется архитектура города, в том числе национальная, а насыщенные цвета сменяются более спокойными, пастельными. Как будто автор немного, но почувствовал себя дома.
Улемнова указала, что для художников прошлых поколений арт-резиденции заменяли дома творчества, работавшие в единой государственной системе с полным обеспечением. В Казани в последние годы такую продолжительную арт-резиденцию вспомнить сложно.
А у нового проекта уже есть продолжение — на открытие выставки прибыл новый резидент, еще один азербайджанский живописец — Турал Мойуфов. В июне этого года у него состоялась первая персональная выставка под названием HÜDUD («Граница»).
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