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Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей СВО

17:28, 24.10.2022
Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей СВО
Фото: duma.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны, других войск, воинских формирований и органов.

— Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб, — отметил Мишустин.

Перед советом будут поставлены следующие задачи:

  • определение целевых заданий по поставкам вооружений и техники;
  • бюджетное финансирование;
  • формирование цен;
  • подбор поставщиков и подрядчиков;
  • создание профильной инфраструктуры.

Российский премьер подчеркнул, что решения следует принимать «быстро и четко, не в ущерб качеству».

В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Возглавил совет премьер-министр России Михаил Мишустин. Также туда вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

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Маргарита Головатенко
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