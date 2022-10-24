Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей СВО
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны, других войск, воинских формирований и органов.
— Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб, — отметил Мишустин.
Перед советом будут поставлены следующие задачи:
- определение целевых заданий по поставкам вооружений и техники;
- бюджетное финансирование;
- формирование цен;
- подбор поставщиков и подрядчиков;
- создание профильной инфраструктуры.
Российский премьер подчеркнул, что решения следует принимать «быстро и четко, не в ущерб качеству».
В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Возглавил совет премьер-министр России Михаил Мишустин. Также туда вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.
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