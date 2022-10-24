Конкурснику ОКБ им. Симонова запретили распоряжаться имуществом КНИТУ-КАИ

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Запрет на использование здания инжинирингового центра и оборудования

Арбитражный суд Татарстана наложил обеспечительные меры в виде запрета конкурсному управляющему ОКБ им. Симонова распоряжаться имуществом КНИТУ-КАИ, неправомерно включенного в конкурсную массу предприятия-должника, а также производить в отношении него любые регистрационные действия.

Речь идет о здании Инжинирингового центра «КАИ-Композит» по адресу: ул. Ак. Павлова, 2а. В списке также два технологических комплекса зарубежного производства для литья композитных конструкций и портальный фрезерный станок. Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии всех оснований для удовлетворения заявления университета.

Летом прошлого года конструкторское бюро признали банкротом — в отношении него открыли конкурсное производство. По решению конкурсного управляющего Владимира Заплавы в конкурсную массу обанкротившегося ОКБ им. Симонова включили не только недвижимое имущество, но и оборудование, которое принадлежит вузу.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Поэтому татарстанский арбитраж посчитал обоснованным требование КАИ наложить запрет на продажу здания бюро, где базировался институтский Инжиниринговый центр, а также спорного оборудования, как отдельно, так и в составе другого имущества:

«Обеспечительные меры предъявлены в отношении имущества, которое, как указывает заявитель, неправомерно включено конкурсным управляющим в конкурсную массу имущества, поскольку оно принадлежит заявителю. Учитывая наличие спора относительно имущества, включенного в конкурсную массу, в целях сохранения существующего состояния между сторонами и для предотвращения ситуации, при которой имущество, принадлежащее третьему лицу, окажется реализованным в составе конкурсной массы, заявление о применении обеспечительных мер является правомерным».

Их непринятие, считает суд, может привести к затруднению или невозможности достижения целей введения конкурсной процедуры и нарушению баланса прав и законных интересов его участников.

Подозрение в мошенничестве на полмиллиарда и долги перед кредиторами

Казанское опытно-конструкторское бюро им. Симонова, которое вело разработку тяжелого беспилотника «Альтиус» по заказу Минобороны РФ, было признано банкротом 5 июля 2021 года. Почти в это же время в отношении гендиректора организации Александра Гомзина было возбуждено уголовное дело — его подозревали в мошенничестве сначала почти на 1 млрд рублей, злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств. Позже эту сумму сократили в два раза.

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Среди кредиторов бюро — НПК «Авионика» им. Успенского, казанское АО «Сокол-инвест», Министерство обороны России и собственные сотрудники, которым задолжали по зарплате почти 9 млн рублей — долг был погашен в январе.

В рамках конкурсного производства стоимость здания по ул. Академика Павлова, 2а, в котором базировалось бюро им. Симонова, оценили почти в два раза ниже балансовой стоимости. При стоимости строения свыше 660 млн рублей его собирались реализовывать всего за 336,8 млн.

В список объекта оценки вошли четыре земельных участка, три из которых находятся в собственности ОКБ и один в долгосрочной аренде, а также 18 нежилых помещений и сооружений. В их числе и Инжиниринговый центр «КАИ-Композит», созданный в 2015 году. В нем находится технологическая линия по изготовлению деталей из полимерно-композитных материалов (автоклавная) и лабораторно-испытательный корпус инжинирингового центра, который занимался исследованием и производством силовых установок.

В конце августа стало известно, что Верховный суд Татарстана вернул прокурорам дело бывшего гендиректора и главного конструктора бюро Александра Гомзина, которого обвиняли в аферах на полмиллиарда рублей в ходе разработки тяжелых беспилотников по гособоронзаказу. В тексте обвинения нашли нарушения процессуальных норм.

Ангелина Панченко