Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине
Ранее эти изменения одобрил парламент
Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, согласно информации на сайте Верховной Рады.
14 июля парламент одобрил эти изменения, которые теперь вступили в силу после подписания президентом.
Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Зеленский также подписал указ о начале всеобщей мобилизации.
Ранее сообщалось, что новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».