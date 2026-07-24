Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации на Украине

Ранее эти изменения одобрил парламент

Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, согласно информации на сайте Верховной Рады.

14 июля парламент одобрил эти изменения, которые теперь вступили в силу после подписания президентом.

Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, когда Зеленский также подписал указ о начале всеобщей мобилизации.

Ранее сообщалось, что новым главкомом ВСУ назначен Михаил Драпатый.

Никита Егоров