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Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса

07:00, 24.07.2026

В отдельных районах гроза, локально град, утром местами туман

Сегодня в Татарстане ожидается до +31 градуса
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ночью локально сильный, сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гроза, локально град, утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 5—10 м/с, при грозах кратковременные усиления до 15—20 м/с. Температура составит от +26 до +31 градуса.

Галия Гарифуллина

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