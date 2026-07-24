Минниханов поручил проработать сотрудничество с УГМК и производителями полимеров

На заседании были представлены проекты по созданию полимерного хаба

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме правительства. На заседании заслушали доклад об итогах работы нефтегазохимического комплекса республики за первое полугодие 2026 года.

— Генеральный директор ООО «Макроком» (г. Челябинск) Радий Канзафаров рассказал о возможностях стратегического партнерства компаний по разработке и производству современных полимерных компаундов на основе микромрамора, цеолитов и их смесей. Они предназначены для производства упаковки, строительных материалов, трубной продукции, изделий для нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства и ЖКХ, — сообщает пресс-служба.

Генеральный директор ООО «Инженерные полимеры» Александр Заболотнов представил проект производства сверхвысокомолекулярного полиэтилена для медицинских изделий, в частности для эндопротезов крупных суставов. По износостойкости материал превосходит зарубежные аналоги.

Также на заседании презентовали Уральскую горно-металлургическую компанию — один из крупнейших холдингов, объединяющий предприятия в 18 регионах России и Казахстане. Замтехдиректора УГМК Сергей Якорнов отметил интерес к развитию кооперации с предприятиями нефтехимии и машиностроения Татарстана.

— Это очень высокотехнологичное качественное предприятие. Мы крупные потребители металлов, у нас много стройки. Нужно отработать, как сблизить УГМК с нашей республикой, — сказал раис.

Ранее Рустам Минниханов сообщал о модернизации почтовой инфраструктуры в Татарстане.



Вадим Вахрушев