Около парка Победы в Казани планируют построить новый дом

Многоэтажка рассчитана на 2 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

Недалеко от парка Победы, на пересечении ул. Бондаренко и Маршала Чуйкова в Казани, планируется построить многоэтажный жилой дом, рассчитанный на 2 тыс. человек. Проект постановления исполкома о внесении изменений в планировку территории сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, высота застройки — до 18 этажей, она также будет иметь нежилые помещения, транспортную и инженерную инфраструктуру, необходимую для обслуживания комплекса. Построят ее на участке площадью 2,61 гектара. Рядом с будущим домом уже находятся спортивные центры «Искандер» и «Ватан», а также автозаправочная станция и офисные здания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Общая площадь будущего жилья составит 60 тыс. кв. м, из которых 5,3 тыс. отведут под встроенные нежилые помещения. Расчетная численность населения, исходя из нормы 30 кв. м на человека, составит две тысячи человек. Также на территории создадут минимум 621 парковочное место.

Парк Победы в Казани является мемориальным комплексом, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, и занимает площадь около 50 гектаров. Работы по его обустройству начали еще в 1970-х годах. На болотистых участках было высажено 1 418 деревьев и кустарников, соответствующих количеству дней и ночей войны. Строительство мемориального комплекса завершилось в 1995 году к 50-летнему юбилею Победы. В 2005 году, к 1000-летию Казани, парк был капитально отремонтирован.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Казани снесут свыше 300 гаражей.

Никита Егоров