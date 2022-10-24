Чемезов рассказал о востребованности Ту-214 в качестве бизнес-джета

Ту-214, который будут выпускать на Казанском авиазаводе имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). востребован и как бизнес-джет. Об этом рассказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

— Сейчас он достаточно востребован не только у пассажирских авиакомпаний, но и в качестве бизнес-джета. Мне звонят и спрашивают насчет него, — заявил он в интервью «Ведомостям».



Фото: kremlin.ru

При этом Чемезов отметил, что выпуск самолетов Ту-214 будет снижаться по мере увеличения производства среднемагистральных лайнеров МС-21. Казанские Ту-214 могут пополнить парк грузовых самолетов.

На прошлой неделе министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на парламентских слушаниях в Совете Федерации сообщал, что Казанский авиазавод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») планирует в 2027 году выйти на темп производства в 20 самолетов Ту-214 в год. В 2023—2030 годах авиазавод должен изготовить 115 Ту-214: в 2023 году — 3, в 2024 году — 7, в 2025 году — 10, в 2026 году — 15, в 2027—2030 годах — по 20.

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Татьяна Леухина