«Деньги будут дорогими весь 2027 год»: ЦБ снизил ставку, но чего ждать дальше?

Подорожание топлива начало распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг, говорит Набиуллина

Фото: Арсений Губаев

Сегодня Центробанк вновь осторожно снизил ключевую ставку: с 14,25 до 14% годовых. Это пятое понижение с начала года. Как считают некоторые аналитики, на следующем заседании возможна пауза. Как подчеркнула глава регулятора Эльвира Набиуллина, с учетом новых вводных требуется более высокая траектория ключевой ставки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Понижение вразрез с ожиданиями экономистов

Сегодня Банк России вновь сделал осторожный шаг по снижению ключевой ставки: утвердил ее на уровне 14% годовых. Как и в июне, уменьшение составило 0,25 б. п. «Такого мало кто ждал — консенсус предполагал удержание 14,25%», — сообщил в комментарии «Реальному времени» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. При этом шаг в -25 б. п. он назвал стандартным и крайне приятным для рынков акций и ОФЗ.



— В базовом сценарии на конец года нами прогнозировались 13,75%, но ситуация постоянно меняется, — сказал эксперт.

Проценты по депозитам не снижаются уже больше месяца — среднегодовые в июле даже подросли до 12,83%, напомнил он. На фоне решения ЦБ коммерческие банки могут остановить процесс поднятия ставок. А вот снижения ставок по кредитам придется еще подождать — ссуды могут быть доступнее лишь к концу года, считает Зельцер.



«С учетом новых вводных требуется более высокая траектория ставки»

Нынешнее ускорение темпов роста цен ЦБ рассматривает как временное, заявила сегодня на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава регулятора Эльвира Набиуллина. Оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся на уровне 4—5%.

— По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены, — подчеркнула она.

Инфляционные отношения населения в июле значительно выросли в ответ на обстановку на топливном рынке. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным, считает глава ЦБ.

Удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг — на это указывают оперативные данные, рассказала Эльвира Набиуллина. Годовая инфляция в этом году ожидается в диапазоне 6—7%, говорилось в пресс-релизе ЦБ.

— С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5—14,6%. На следующий — до 10,5—12,5%, — также сказала глава ЦБ.

«Возможно, что после этого мы увидим паузу»

— Для Центрального банка пока непонятны две вещи: как повлияет топливный кризис на темпы роста инфляции и что происходит с бюджетом 2026 и 2027 годов. Про трехлетний период пока, думаю, нет смысла говорить, — так в беседе с «Реальным временем» объяснил осторожность регулятора экономист Денис Ракша.

По его словам, следующие шаги регулятора также будут весьма взвешенными. На следующем заседании, которое пройдет в сентябре, вновь возможно понижение на 0,25 б. п. Сохранение ставки на аналогичном уровне Ракша считает маловероятным.

— Даже те же последствия топливного кризиса к следующему заседанию еще будут непонятны. Поэтому по инерции и, так сказать, авансом, Центральный банк, скорее всего, будет держать взятый темп, — говорит он.

Другую точку зрения озвучил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Он считает: в сентябре, пока бюджет еще не утвердят, можно ожидать паузы в снижении. Сейчас самое важное не то, что ставку снизили на 25 б. п., а то, что «очень сильно ужесточили ожидания по инфляции до конца года и ставке на второе полугодие и 2027 год», говорит он.

— Поэтому, с одной стороны, ЦБ сегодня проявил верность заявленному пути и своему предыдущему сигналу, но, с другой стороны, вполне возможно, что после этого мы увидим паузу и очень медленное снижение ставки. На текущий год самый позитивный сценарий предусматривает минус 75 б. п., негативный — паузу до конца года. Таким образом, к весенним ожиданиям 2026 года добавлено 250 пунктов. Деньги будут дорогими весь 2027 год, — констатировал Табах.

Галия Гарифуллина