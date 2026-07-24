«Деньги будут дорогими весь 2027 год»: ЦБ снизил ставку, но чего ждать дальше?
Подорожание топлива начало распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг, говорит Набиуллина
Сегодня Центробанк вновь осторожно снизил ключевую ставку: с 14,25 до 14% годовых. Это пятое понижение с начала года. Как считают некоторые аналитики, на следующем заседании возможна пауза. Как подчеркнула глава регулятора Эльвира Набиуллина, с учетом новых вводных требуется более высокая траектория ключевой ставки. Подробнее — в материале «Реального времени».
Понижение вразрез с ожиданиями экономистов
Сегодня Банк России вновь сделал осторожный шаг по снижению ключевой ставки: утвердил ее на уровне 14% годовых. Как и в июне, уменьшение составило 0,25 б. п. «Такого мало кто ждал — консенсус предполагал удержание 14,25%», — сообщил в комментарии «Реальному времени» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. При этом шаг в -25 б. п. он назвал стандартным и крайне приятным для рынков акций и ОФЗ.
Проценты по депозитам не снижаются уже больше месяца — среднегодовые в июле даже подросли до 12,83%, напомнил он. На фоне решения ЦБ коммерческие банки могут остановить процесс поднятия ставок. А вот снижения ставок по кредитам придется еще подождать — ссуды могут быть доступнее лишь к концу года, считает Зельцер.
«С учетом новых вводных требуется более высокая траектория ставки»
Нынешнее ускорение темпов роста цен ЦБ рассматривает как временное, заявила сегодня на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров глава регулятора Эльвира Набиуллина. Оценки устойчивых показателей инфляции по-прежнему находятся на уровне 4—5%.
— По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены, — подчеркнула она.
Инфляционные отношения населения в июле значительно выросли в ответ на обстановку на топливном рынке. В связи с этим и с учетом более стимулирующего бюджета смягчение денежно-кредитной политики должно быть более плавным, считает глава ЦБ.
Удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг — на это указывают оперативные данные, рассказала Эльвира Набиуллина. Годовая инфляция в этом году ожидается в диапазоне 6—7%, говорилось в пресс-релизе ЦБ.
— С учетом новых вводных по бюджету и вероятных вторичных эффектов от произошедшего роста цен требуется более высокая траектория ключевой ставки. Ее диапазон на текущий год повышен до 14,5—14,6%. На следующий — до 10,5—12,5%, — также сказала глава ЦБ.
«Возможно, что после этого мы увидим паузу»
— Для Центрального банка пока непонятны две вещи: как повлияет топливный кризис на темпы роста инфляции и что происходит с бюджетом 2026 и 2027 годов. Про трехлетний период пока, думаю, нет смысла говорить, — так в беседе с «Реальным временем» объяснил осторожность регулятора экономист Денис Ракша.
По его словам, следующие шаги регулятора также будут весьма взвешенными. На следующем заседании, которое пройдет в сентябре, вновь возможно понижение на 0,25 б. п. Сохранение ставки на аналогичном уровне Ракша считает маловероятным.
Другую точку зрения озвучил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Он считает: в сентябре, пока бюджет еще не утвердят, можно ожидать паузы в снижении. Сейчас самое важное не то, что ставку снизили на 25 б. п., а то, что «очень сильно ужесточили ожидания по инфляции до конца года и ставке на второе полугодие и 2027 год», говорит он.
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Справка
«Реальное время» публикует хронологию динамики ключевой ставки с февраля 2022 года:
- 28 февраля 2022 года — повышение с 9,5% до 20% годовых;
- 11 апреля 2022 года — понижение с 20% до 17% годовых;
- 29 апреля 2022 года — понижение с 17% до 14% годовых;
- 27 мая 2022 года — понижение с 14% до 11% годовых;
- 10 июня 2022 года — понижение с 11% до 9,5% годовых;
- 21 июля 2022 года — понижение с 9,5% до 8% годовых;
- 16 сентября 2022 года — понижение с 8% до 7,5% годовых;
- 21 июля 2023 года — повышение с 7,5% до 8,5% годовых;
- 15 августа 2023 года — повышение с 8,5% до 12% годовых;
- 15 сентября 2023 года — повышение с 12% до 13% годовых;
- 17 октября 2023 года — повышение с 13% до 15% годовых;
- 15 декабря 2023 года — повышение с 15% до 16% годовых;
- 26 июля 2024 года — повышение с 16% до 18% годовых;
- 13 сентября 2024 года — повышение с 18% до 19% годовых;
- 25 октября 2024 года — повышение с 19% до 21% годовых (исторический максимум);
- 20 декабря 2024 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 14 февраля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 21 марта 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 25 апреля 2025 года — сохранение на уровне 21% годовых;
- 6 июня 2025 года — понижение с 21% до 20% годовых;
- 25 июля 2025 года — понижение с 20 до 18% годовых;
- 12 сентября 2025 года — понижение с 18 до 17% годовых;
- 24 октября 2025 года — понижение с 17 до 16,5% годовых;
- 19 декабря 2025 года — понижение с 16,5% до 16% годовых;
- 13 февраля 2026 года — понижение с 16% до 15,5% годовых;
- 20 марта 2026 года — понижение с 15,5% до 15% годовых;
- 24 апреля 2026 года — понижение с 15% до 14,5% годовых;
- 19 июня 2026 года — понижение с 14,5% до 14,25% годовых.
- 24 июля 2026 года — понижение с 14,25% до 14% годовых.