На замену ограждений в образовательных учреждениях Казани выделили 992 млн — в 37 объектах работы продолжаются

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Казани в 40% образовательных учреждениях ограждения находились в ненадлежащем состоянии либо отсутствовали. Сейчас в большинстве из них недочеты устранили, рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В текущем году в 281 учреждении запланирована замена ограждений. На сегодняшний день работа выполнена в 244 учреждениях, в 37 срок завершения работ — ноябрь текущего года. Всего на эти цели в текущем году выделено 992,2 млн рублей.

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Кроме того, в 181 образовательном учреждении завершается работа по обустройству пунктов охраны на первых этажах зданий с установкой систем видеонаблюдения, охранной сигнализации. В 72 из них работы выполнены в полном объеме, в остальных они завершатся к концу ноября. Лимит финансирования по этому виду работ составил 39 миллионов рублей.

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Всего в Казани функционируют 533 учреждения образования, которые располагаются в 654 зданиях. Это 169 школ, 312 детских садов и 52 организации дополнительного образования.

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Татьяна Демина