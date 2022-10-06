Итоги дня: ЕС утвердил потолок цен на нефть, «ядерная» риторика Зеленского, Лукашенко запретил повышать цены
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 6 октября:
- Опубликован обновленный текст Конституции России с поправками о новых регионах — теперь их 89. В состав страны вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.
- Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает потолок цен на нефть, запрет импорта товаров из России на €7 миллиардов. Гражданам стран Евросоюза теперь нельзя занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ. ЕС также утвердил запрет экспорта в Россию угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ. По данным Bloomberg, Россия после введения потолка цен может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день.
- Ежегодное послание президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики состоится 20 октября. Оно пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Председатель Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин сообщил, что в своем выступлении Рустам Минниханов затронет внутреннее и внешнее положение республики.
- В ГУ МЧС по РТ прокомментировали «Реальному времени» конфликтную ситуацию между собственниками казанского дома №54 по улице Четаева, где за время управления им система автоматического пожаротушения и дымоудаления пришла в негодное состояние, и УК «Уютный дом плюс». Пожарные встали на сторону жильцов, но принять меры к наведению порядка в полной мере им не удалось.
- В Набережных Челнах полиция задержала мужчину по подозрению в разбойном нападении. Утром 3 октября в служебный офис зашел бывший работник предприятия, направился к директору и, вытащив предмет, похожий на пистолет, потребовал отдать 250 тысяч рублей. Полицейские задержали 61-летнего жителя Агрызского района, который рассказал, что приобрел оружие у неизвестного ему лица несколько лет назад.
- Правительство России выделит более 4 миллиардов рублей на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Протяженность дороги составляет 81 км. Также дополнительные средства направят на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 в Чувашии и Башкирии.
- Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев передал в дар Национальной библиотеке республики 3 629 книг из своих личных фондов. Около 200 из них представлены в открытом доступе в читальном зале. На книгах можно найти личные дарственные подписи авторов. Среди них — актер Александр Калягин, писатель Чингиз Айтматов, поэтесса Белла Ахмадуллина. Также в некоторых из книг есть пометки, сделанные Минтимером Шаймиевым.
- В Кировском районе Казани в ряде домов отключили газоснабжение. До 11 октября без газа многоквартирные дома по адресам: ул. Залесная, 2а, 3, 18, 20, 22, 24; ул.Оз. Лебяжье, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 10, 12. Также газоснабжение отключат в ряде индивидуальных домов — список опубликован на сайте мэрии.
- В Татарстане самые большие суммы за услуги ЖКХ приходят за два зимних месяца — декабрь и январь. Это связано со значительными объемами потребления тепла в этот период, рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов. Он обратил внимание, что суммы в «платежках» зависят от сезона. На протяжении пяти лет в Татарстане плата начисляется по факту потребления услуг теплоснабжения.
- На северо-востоке Таиланда погибли по меньшей мере 38 человек, многие из которых дети, в результате стрельбы в детском саду. Ее открыл бывший полицейский — он убил своих жену и ребенка, а затем покончил с собой. Эта атака стала крупнейшей в истории Таиланда.
- В мессенджере WhatsApp есть проблема системы безопасности. Из-за нее хакеры могут получить полный доступ к личным данным пользователя на телефоне, предупредил основатель Telegram Павел Дуров.
- На дорогах Татарстана до конца 2022 года планируют установить еще 88 приборов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день их насчитывается уже 897. Камеры на трассах республики начали внедрять в 2008 году.
- Нобелевскую премию по литературе — 2022 получила французская писательница Анни Эрно. Ее присудили «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти».
- Решение о создании нового федерального округа после присоединения к России новых регионов пока не принято, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы».
- Казань по уровню цен на жилую недвижимость занимает примерно 15-е место в России, сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев. «Цены в Казани действительно высокие, если мы говорим про первичный и вторичный рынок, но в масштабах страны — нет, мы не входим ни в топ-3, ни в топ-5. То есть по уровню цен у нас где-то 15-е место. То есть, безусловно, это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, весь Дальний Восток, Якутия — там цены выше».
- Служба безопасности Швеции выяснила, что неподалеку от «Северных потоков» произошли взрывы: «Расследование усилило подозрения о вопиющем саботаже».
- В Приволжском районе Казани продолжают уплотнять застройку — в жилом микрорайоне М-14, который расположен в районе улицы Братьев Батталовых, могут появиться новые высотные дома, несколько школ и детских садов. Предполагается, что там будет жить 13 741 человек. Общая площадь квартир составит 303,5 тысячи квадратных метров — 50,5 тысячи «квадратов» в существующих домах и 252,9 тысячи «квадратов» в проектируемых.
- В Казани проведут открытый конкурс на лучший проект объемно-пространственной композиции «Эпоха борьбы с коронавирусом». Победителю конкурса выплатят 100 тысяч рублей, а его композицию установят в сквере медицинских работников.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в стране с 6 октября: «С 6 числа [октября] запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты».
- В 2023 году объем промышленного производства в Татарстане должен составить 4,559 триллиона рублей. Индекс промпроизводства прогнозируется на уровне 100,7% к 2022-му.
Ключевые события 225-го дня специальной военной операции на Украине и 16-го дня частичной мобилизации в России:
- Украинский президент Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные удары» по России, чтобы исключить возможность применения ей ядерное оружия. «Чтобы россияне знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», — сказал он.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов получают отсрочку от частичной мобилизации. Решение распространяется в том числе на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуру, ассистентуру-стажировку.
- В Казани дети из семей мобилизованных получат пластиковые карточки для подтверждения льгот. С помощью них ребята смогут бесплатно посещать муниципальные и республиканские культурные учреждения и муниципальные спортивные объекты. О дате начала выдачи карт и о порядке их получения сообщат дополнительно.
- Публикация Forbes об отъезде за рубеж около 700 тысяч россиян после объявления частичной мобилизации похожа на утку. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, реальные цифры далеки от этого уровня
- Председатель совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на ее сегодняшнее предложение о переговорах делегаций парламентов России и Украины, приехавших на саммит в Индонезию, реакции не последовало: «Я сказала — мы за переговоры, давайте. Прямо здесь начнем. Понятно, что реакции нет, потому что Украина несвободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без указания ее хозяев, принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего на Украине».
- Главы комитетов Госдумы по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев просят генпрокурора России Игоря Краснова проверить расходование средств, выделенных на финансирование тыла. «Позавчера председатели комитетов обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание — вопрос: где?» — рассказал Гурулев.
- Вооруженные силы России отбросили украинских военных от линии обороны на всех направлениях, сообщило Министерство обороны. Противник при этом потерял более ста человек, шесть танков, а также восемь бронированных машин и девять автомобилей.
- Подготовка мобилизованных и создание новых соединений и займет не меньше двух месяцев, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев: «А за это время мы должны в любом варианте держать ту линию обороны, которая есть, и нанести ему [противнику] максимальный урон».
- Власти не будут компенсировать мобилизованным покупку собственного обмундирования и медикаментов, сообщили на портале «Объясняем.рф»: «Призванные по мобилизации обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д.».
- В результате наступательных действий освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Были уничтожены более 120 военнослужащих ВСУ, а также три боевые машины пехоты.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 315 самолетов, 157 вертолетов, 2160 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6316 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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