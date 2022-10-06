В Татарстане объем промпроизводства в 2023 году составит 4,5 трлн рублей — это много или мало?
В следующем году объем промышленного производства в Татарстане должен составить 4,559 триллиона рублей. Такую сумму озвучили в Государственном совете республики.
Индекс промышленного производства в 2023-м прогнозируется на уровне 100,7% к предыдущему году, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.
По прогнозу, валовой региональный продукт Татарстана в следующем году составит 100,8% в сопоставимых ценах к 2022-му. Это на 2,3% ниже значения прогнозных показателей. Номинальный объем ВРП составит 3, 869 триллиона рублей.
4,559 триллиона рублей — это:
- $76,76 миллиарда, или €78,5 миллиарда рублей по курсу ЦБ на сегодня.
- По 380 миллиардов рублей в месяц.
- По 101,3 миллиарда на каждый муниципалитет Татарстана — в республике 43 муниципальных района и два городских округа.
- По 1,14 миллиона в расчете на одного жителя республики — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность населения превысила 4 миллиона человек.
- Почти в 1,6 раза больше объема промышленного производства Татарстана в 2019 году — в допандемийный год он составил 2,877 триллиона рублей.
- В 1,67 раза больше объема промышленного производства Татарстана в 2020-м — он оценивался в 2,721 триллиона рублей.
- В 1,14 раза больше объема промышленного производства Татарстана в 2021 году — он составил 4 005,9 миллиарда рублей.
- Три объема промышленного производства Нижегородской области — за прошлый год он составил 1,502 триллиона рублей.
- 3,2 объема промышленного производства Башкирии в прошлом году — показатель составлял 1,411 триллиона рублей.
- Почти 14 прогнозируемых доходов бюджета Татарстана в 2023 году — они должны составить 333 миллиарда рублей.
- 15 объемов промышленного производства Мордовии — за 2021-й показатель составил 307,5 миллиарда рублей.
- 18,6 объема промышленного производства Чувашии — за 2021-й показатель составил 244,4 миллиарда рублей.
- 1 170 бюджетов государственной программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности РТ» — на 2022—2025 года предусмотрено 3,89 миллиарда рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии