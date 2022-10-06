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В Татарстане объем промпроизводства в 2023 году составит 4,5 трлн рублей — это много или мало?

18:00, 06.10.2022 1
В Татарстане объем промпроизводства в 2023 году составит 4,5 трлн рублей — это много или мало?
Фото: realnoevremya.ru

В следующем году объем промышленного производства в Татарстане должен составить 4,559 триллиона рублей. Такую сумму озвучили в Государственном совете республики.

Индекс промышленного производства в 2023-м прогнозируется на уровне 100,7% к предыдущему году, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По прогнозу, валовой региональный продукт Татарстана в следующем году составит 100,8% в сопоставимых ценах к 2022-му. Это на 2,3% ниже значения прогнозных показателей. Номинальный объем ВРП составит 3, 869 триллиона рублей.

4,559 триллиона рублей — это:

  • $76,76 миллиарда, или €78,5 миллиарда рублей по курсу ЦБ на сегодня.
  • По 380 миллиардов рублей в месяц.
  • По 101,3 миллиарда на каждый муниципалитет Татарстана — в республике 43 муниципальных района и два городских округа.
  • По 1,14 миллиона в расчете на одного жителя республики — по предварительным данным Всероссийской переписи населения, численность населения превысила 4 миллиона человек.
  • Почти в 1,6 раза больше объема промышленного производства Татарстана в 2019 году — в допандемийный год он составил 2,877 триллиона рублей.
  • В 1,67 раза больше объема промышленного производства Татарстана в 2020-м — он оценивался в 2,721 триллиона рублей.
  • В 1,14 раза больше объема промышленного производства Татарстана в 2021 году — он составил 4 005,9 миллиарда рублей.
  • Три объема промышленного производства Нижегородской области — за прошлый год он составил 1,502 триллиона рублей.
  • 3,2 объема промышленного производства Башкирии в прошлом году — показатель составлял 1,411 триллиона рублей.
  • Почти 14 прогнозируемых доходов бюджета Татарстана в 2023 году — они должны составить 333 миллиарда рублей.
  • 15 объемов промышленного производства Мордовии — за 2021-й показатель составил 307,5 миллиарда рублей.
  • 18,6 объема промышленного производства Чувашии — за 2021-й показатель составил 244,4 миллиарда рублей.
  • 1 170 бюджетов государственной программы «Развитие обрабатывающих отраслей промышленности РТ» — на 2022—2025 года предусмотрено 3,89 миллиарда рублей.

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Татьяна Демина
ПромышленностьЭкономика Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:07
    вообще непонятны цифры в виде голых цифр
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