Правительство направит дополнительно более 4 млрд рублей на строительство обхода Нижнекамска и Челнов

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

Правительство России выделит более 4 млрд рублей на строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, входящего в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Об этом сообщается на сайте Росавтодора.

Протяжённость обхода составляет 81 км. Также дополнительные средства направят на объекты строительства и реконструкции ряда участков трассы М-7 «Волга» в Татарстане, Чувашии и Башкортостане.

Фото: vtk.rosavtodor.gov.ru

Так, в Татарстане выделят допсредства на реконструкцию и строительство участков автомобильной дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой

Казахстан, на реконструкцию автомобильной дороги Р-239 Казань -

Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан, подъезд к аэропорту Казань.

Общая техническая готовность мостов, строящихся через ручьи на ПК 508 и 511 второго этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, составляет на сегодняшний день около 62%. Рабочие уже возвели опоры, устроили ригели, насадки, подферменники, смонтировали 66 железобетонных балок пролетных строений и приступили к армированию монолитной плиты пролетного строения.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина