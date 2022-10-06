В Казани проведут конкурс проектов арт-объектов «Эпоха борьбы с коронавирусом»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани проведут открытый конкурс на лучший проект объемно-пространственной композиции «Эпоха борьбы с коронавирусом». Организатором выступит МБУ «Институт развития города»

Цель конкурса — увековечить память о борьбе человечества с COVID-19, сохранить память о миллионах людей, которые стали жертвами пандемии, выразить благодарность всем причастным к борьбе с ней и устранению ее последствий. Также с помощью него планируется повысить осведомленность населения о доблестном труде медработников в период пандемии.

Победителю конкурса выплатят 100 тысяч рублей. Лучший проект установят в сквере медицинских работников в границах улиц Чехова, Карла Маркса, Лейтенанта Шмидта.

Источник: постановление исполкома Казани

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 октября по 13 ноября. С 14 по 20 ноября организаторы рассмотрят их, а 21-23 ноября пройдет заседание жюри. Победителя объявят 24 ноября.

Источник: постановление исполкома Казани

В эскизе композиции должны присутствовать символы, отражающие подвиг врачей и всех причастных к борьбе с коронавирусом. Это может быть арт-объект, средовая скульптура или элемент ландшафтного дизайна. Композиция может быть как объектом созерцания, так и объектом взаимодействия. Она должна быть органична, сомасштабна и соответствовать стилистическим и смысловым принципам окружающей среды.

Максимальная высота композиции 6 метров. Ее требуется выполнить из современных, долговечных, негорючих, устойчивых к климатическим условиям и коррозийно-нейтральных материалов, которые сохраняют свои функциональные и эстетические качества долгое время.

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса во всем мире пандемией. Вся важная информация о COVID-19 в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина