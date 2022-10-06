Eвросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России — он включает потолок цен на нефть

Eвропейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает потолок цен на нефть, сообщили в Еврокомиссии.

Кроме того, новый пакет антироссийских санкций включает в себя запрет импорт товаров из России на €7 миллиардов. Гражданам стран Евросоюза теперь нельзя занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ.

ЕС также утвердил запрета экспорта в Россию угля, электронных компонентов для оружия, технических изделий для авиации и химических веществ, пишет ТАСС.

В августе сообщалось, что главы министерств финансов G7 согласились ввести «потолок цены» на российскую нефть. При этом они планировали разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям.



Напомним, мировые СМИ скептически оценили эффективность введения потолка цен на российскую нефть. Forbes со ссылкой на главу нефтесервисной компании Canary Дэна Эберхарта назвал эту меру «смертельным ударом». По его мнению, после введения потолка цен на нефть Россия уменьшит экспорт, что значительно сузит предложение — и, как следствие, повысит стоимость углеводородов.



Санкции против России Евросоюз начал вводить после начала специальной военной операции. Под отдельные ограничения попал и президент страны Владимир Путин.

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Татьяна Демина