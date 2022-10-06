В Челнах задержали 61-летнего мужчину, ворвавшегося в офис с пистолетом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах полиция задержала мужчину по подозрению в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



Утром 3 октября в служебный офис зашел бывший работник предприятия. Он направился к директору и, вытащив предмет, похожий на пистолет, потребовал отдать 250 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они задержали 61-летнего жителя Агрызского района. Задержанный рассказал, что приобрел оружие у неизвестного ему лица несколько лет назад.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» (ч. 2 ст. 162 УК РФ), «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ). В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В конце сентября в Казани неизвестный открыл стрельбу на улице Светлой. В результате инцидента никто не пострадал.



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Татьяна Леухина