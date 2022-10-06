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В Таиланде экс-полицейский устроил стрельбу в детском саду, погибли 32 человека

11:16, 06.10.2022
В Таиланде экс-полицейский устроил стрельбу в детском саду, погибли 32 человека
Фото: wikipedia.org/Love Krittaya (полиция в Таиланде)

На северо-востоке Таиланда погибли по меньшей мере 32 человека, многие из которых дети, в результате стрельбы в детском саду. Об этом сообщает Khaosod.

Инцидент произошел в провинции Нонгбуалампху, нападавший скрылся. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы. Злоумышленник — бывший полицейский. Мотивы поступка пока неизвестны.

26 сентября в школе №88 в Ижевске 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу. Погибли 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые. Пострадали 25 человек.

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Татьяна Леухина
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