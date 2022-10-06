Минстрой Татарстана: самые «пиковые» платежки приходят за декабрь и январь

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В Татарстане самые большие суммы за услуги ЖКХ приходят за два зимних месяца — декабрь и январь. Это связано со значительными объемами потребления тепла в этот период, рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексей Фролов.

— Что касается итоговой платы за жилищно-коммунальные услуги, которую гражданин получает в платежке по своему домохозяйству, она формируется исходя из объема поступивших услуг. То есть регулируемая часть, она может начисляться либо по нормативной величине, либо по факту потребления. Факт потребления — это, как правило, квартирный прибор учета, за исключением твердых коммунальных отходов, там у нас стандарт — нормативная величина на конкретного жителя, — напомнил он.

Алексей Фролов обратил внимание, что суммы в «платежках» зависят от сезона. На протяжении пяти лет в Татарстане плата начисляется по факту потребления услуг теплоснабжения.

Фото: realnoevremya.ru

— То есть ранее была 1/12. Общий объем услуг потребления тепловой энергии распределялся пропорционально на все двенадцать месяцев. У нас сейчас фактически идет начисление исходя из продолжительности отопительного периода — это где-то в районе 7,5—8 месяцев, в которых у нас идет потребление. Исходя из факта потребления уже формируется платежный документ. Опять же, здесь в части передачи показаний учета прибора возникает ответственность самого собственника <...> Факт потребления формируется исходя из сезонного характера. То есть в зимние периоды у нас большой объем потребления тепловой энергии, это в зависимости от температуры наружного воздуха. И самые «пиковые» у нас платежки приходят за декабрь и январь. Плюс необходимо еще учитывать фактор пребывания человека в квартире или в домовом хозяйстве, — объяснил Алексей Фролов.

Отопительный сезон в Казани стартовал 26 сентября. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.



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Татьяна Демина