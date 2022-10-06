Нобелевскую премию по литературе присудили французской писательнице

Нобелевскую премию по литературе — 2022 получила французская писательница Анни Эрно. Об этом сообщается на сайте комитета.

Премию присудили «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти».

Фото: wikipedia.org

Первый роман Эрно, «Les Armoires vides», был опубликован в 1974 году. Она автор таких произведений, как «Внешняя жизнь», «Во власти», «Женщина» и другие.

Вчера лауреатами Нобелевской премии по химии — 2022 стали сразу трое ученых: американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс и датчанин Мортен Мелдал. Они удостоились награды за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул.

4 октября были объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике. Ее удостоились трое ученых — Алан Аспет (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) за исследования в области квантовой механики.



3 октября Нобелевскую премию — 2022 по физиологии и медицине присудили шведскому ученому Сванте Паабо. Он удостоился ее «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».

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Татьяна Леухина