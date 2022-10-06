В Кремле опровергли сообщения об отъезде 700 тысяч россиян с начала частичной мобилизации

Публикация Forbes об отъезде за рубеж около 700 тысяч россиян после объявления частичной мобилизации похожа на утку, реальные цифры далеки от этого уровня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это похоже на какую-то утку, — приводит ТАСС слова Пескова.

Он обратил внимание на то, что публикацию разместила русская редакция Forbes, и задался вопросом, имеет ли она отношение к американскому журналу.

Фото: realnoevremya.ru

— Поэтому не думаю, что следует воспринимать всерьез такие новости, — заявил представитель Кремля.

Ранее Песков опровергал сообщения о планах мобилизовать миллион и более человек.

Частичная мобилизация в России объявлена с 21 сентября. В ходе нее призовут 300 тысяч резервистов, сообщал министр обороны страны Сергей Шойгу. Вчера он уточнил, что уже в Вооруженные силы России прибыло более 200 тысяч граждан.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина