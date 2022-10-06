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Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва

08:52, 06.10.2022
Путин подписал указ об изменениях в предоставлении отсрочки от призыва
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому аспиранты, врачи-ординаторы и дополнительные категории студентов получают отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщили в Кремле.

Решение распространяется в том числе на программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуру, ассистентуру-стажировку, передает ТАСС.

Вчера министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации. Обучение личного состава сформированных подразделений ведется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

О частичной мобилизации Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны России, призыву подлежат 300 тысяч резервистов.

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Татьяна Леухина
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