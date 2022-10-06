Ежегодное послание президента Татарстана Госсовету состоится 20 октября

Ежегодное послание президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики состоится 20 октября. Об этом стало известно в ходе заседания Комитета Госсовета республики по законности и правопорядку.

Ожидается, что послание пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева. Председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин добавил, что в своем выступлении Минниханов затронет внутреннее и внешнее положение республики.

Фото: tatarstan.ru

В прошлом году президент Татарстана выступал с ежегодным посланием Госсовету республики 8 октября. Тогда он объявил о проведении в 2022 году в республике Года цифровизации. Также глава республики обращал внимание собравшихся на проблемы ЖКХ, очистки дорог зимой, неработающие ливневки, инфраструктуры пригорода, качество оказания медицинских услуг и другие. Кроме того, Минниханов поставил пять задач перед промышленностью Татарстана.



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Татьяна Леухина