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Решение о создании нового федерального округа после присоединения регионов пока не принято

15:43, 06.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Решение о создании нового федерального округа после присоединения регионов пока не принято
Фото: kremlin.ru

Решение о создании нового федерального округа после присоединения к России новых регионов пока не принято, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы, — сказала она.

Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав государства. Он же назначил временно исполняющих обязанности глав и губернаторов новых регионов страны.

Фото: realnoevremya.ru

В России по распоряжению Владимира Путина также опубликуют обновленный текст Конституции страны с поправками о новых регионах с учетом вхождения в ее состав Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

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Маргарита Головатенко
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