Павел Дуров предупредил об уязвимости в WhatsApp, дающей доступ хакерам к телефону

В мессенджере WhatsApp есть проблема системы безопасности мессенджера WhatsApp, из-за которой хакеры могут получить полный доступ к личным данным пользователя на телефоне. Об этом предупредил основатель Telegram Павел Дуров.

— Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp, - приводит RT сообщение Дурова.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Злоумышленники могут получить доступ к смартфону, отправив вредоносное видео или начать видеозвонок в приложении.

В июне СМИ сообщали, что разработчики мессенджера WhatsApp добавили новые настройки для повышения безопасности пользователей приложения. Среди них — сокрытие своего статуса, времени последнего посещения сервиса, фото и сведении и других деталей от отдельных представителей списка контактов.



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Татьяна Леухина