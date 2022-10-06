Андрей Савельев: Казань по уровню цен на жилье занимает примерно 15-е место

Фото: скриншот трансляции

Казань по уровню цен на жилую недвижимость занимает примерно 15-е место в России. Об этом сообщил вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев на форуме «100% Татарстан».

— Цены в Казани, действительно, высокие, если мы говорим про первичный и вторичный рынок, но в масштабах страны — нет, мы не входим ни в топ-3, ни в топ-5. То есть по уровню цен у нас где-то 15-е место. То есть, безусловно, это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, весь Дальний Восток, Якутия — там цены выше. Чтобы вы примерно понимали, в Якутии, например, там себестоимость строительства только около 100 тысяч за «квадрат». В Казани, действительно, цены очень высокие, но, несмотря на это, мы не в лидерах, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале августа директор агентства недвижимости «Этажи» Марат Галлямов рассказал «Реальному времени», что в Казани цены на вторичное жилье не растут и даже начинают «припадать». По его словам, профицита жилья в столице Татарстана нет, наоборот, есть дефицит.

Напомним, согласно официальной статистке, средняя цена реализованного во II квартале 2022 года жилья на вторичном рынке Татарстана составила 122 428 рублей за квадратный метр. Это самый высокий ценник среди всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

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Татьяна Демина