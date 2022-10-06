До конца года на дорогах Татарстана установят еще 88 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На дорогах Татарстана до конца 2022 года планируют установить еще 88 приборов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ.

На сегодняшний день на республиканских дорогах работают 897 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры на трассах Татарстана начали внедрять в 2008 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Госавтоинспекции МВД по Татарстану объяснили, что увеличение количества приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД предусмотрено национальным проектом «Безопасные и качественные дороги» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в РТ на 2014—2025 годы».

Год назад сообщалось, что Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по количеству камер на дорогах. В регионе насчитали 4 626 камер ГИБДД — республика обогнала Москву с 4 156 камерами на дорогах.



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Татьяна Демина