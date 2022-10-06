До конца года на дорогах Татарстана установят еще 88 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД
На дорогах Татарстана до конца 2022 года планируют установить еще 88 приборов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции МВД по РТ.
На сегодняшний день на республиканских дорогах работают 897 приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Камеры на трассах Татарстана начали внедрять в 2008 году.
В Госавтоинспекции МВД по Татарстану объяснили, что увеличение количества приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД предусмотрено национальным проектом «Безопасные и качественные дороги» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в РТ на 2014—2025 годы».
Год назад сообщалось, что Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по количеству камер на дорогах. В регионе насчитали 4 626 камер ГИБДД — республика обогнала Москву с 4 156 камерами на дорогах.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым